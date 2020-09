La spiruline, aliment à haut potentiel

La spiruline est une microalgue, à la frontière entre animal, végétal et bactérie puisqu’elle effectue le processus de photosynthèse, est dépourvue de paroi cellulosique et ne contient pas de noyau. « Meilleur aliment pour l’humanité au 21ème siècle » pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), aliment « idéal et le plus complet de demain » pour l’UNESCO, la majorité des ONG recommandent fortement la production et la consommation de spiruline. En effet, elle serait un moyen efficace de lutter contre la malnutrition, en particulier dans les pays en développement.

La spiruline possède la composition nutritionnelle la plus complète de tous les végétaux et sources animales. Son taux de protéines peut atteindre jusqu’à 70% de son poids, soit deux fois plus que le soja et trois fois plus que la viande ou le poisson. Elle possède une très haute digestibilité de près de 80% et conserve facilement la plupart de ses vertus nutritives car elle n’a pas besoin d’être chauffée ou traitée au préalable. La spiruline est également très riche en vitamines du groupe B et en bêta-carotène. Enfin, seuls dix grammes de spiruline couvrent près de 80% des apports journaliers en fer.

La production de spiruline a un impact écologique très limité. Le rendement annuel d’une culture de spiruline, par rapport à une surface donnée, est imbattable. Pour un hectare, neuf tonnes de protéines sont produites, contre une tonne pour le blé ou le soja. De plus, sa culture nécessite seulement 2% des besoins en eau nécessaires à l’élevage d’un bœuf pour la même quantité de protéines produites. Sans oublier que la spiruline est une algue bleue, ou cyanobactérie, et est donc capable d’emprisonner le gaz carbonique de l’atmosphère pour libérer de l’oxygène.

Aujourd’hui, la spiruline est produite dans des fermes des régions subtropicales et tropicales. En France, de plus en plus de fermes artisanales se lancent dans sa production, en particulier dans le sud du pays. Le nombre de français consommant régulièrement de la spiruline est en hausse, et le marché semble en pleine expansion.

