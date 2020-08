La construction d'une forêt de Filao pour protéger les côtes sénégalaises

L'érosion du littoral est un problème environnemental qui frappe beaucoup de pays dans le monde. Avec ses 700 kilomètres de littoral, le Sénégal est particulièrement concerné contre les effets du changement climatique. L'avancée de la mer et du sable dans la région du nord de Dakar au Sénégal menacent les villages côtiers.

Dans le but de ralentir l’avancée de la mer et du sable, le Sénégal sur initiative de l’État a planté une muraille d’arbres sur 180km de côtes. En plus de préserver l’environnement, cette barrière naturelle a également l’avantage de protéger les villages voisins et permet d'augmenter la production de fruits et légumes des agriculteurs.

L’arbre utilisé, le filao n’a pas été choisi par hasard. Cet arbre tropical est capable de stopper la désertification. La plantation de ces arbres a commencée il y a une cinquantaine d’années, entre Dakar et Saint-Louis. Cette région au Nord de Dakar était menacée de disparaître.

La forêt d'environ 9000 hectares est constamment renouvelée, vue que la durée de vie du filao est de vingt-cinq ans. Chaque année, 50 000 nouveaux arbres sont plantés et des pépinières sont mises en place par les agriculteurs de la région sous la gestion du ministère des Eaux et Forêts. Cette terre agricole fournit le pays en fruits et légumes à 80 %. Quand l´arbre n'est plus viable, il est coupé, transformé en charbon et revendu.

Grâce à ce forêt, l´activité économique de la zone a étée renforcée. Avec ce projet, plus de 3 000 hectares de terres ont déjà été restaurés par la plantation de près de 2 millions d’arbres. Ce projet est aussi importante pour la production agricole du pays comme pour la préservation du littoral.

