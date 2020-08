Au Rwanda, Kayumbu développe l'avi-horticulture

Le projet démarrera effectivement en septembre 2020, mais, d’ores et déjà, l’ONG et les bénéficiaires ont procédé à la fabrication des briques adobes (de terre crue) pour la construction du poulailler, afin de profiter des journées ensoleillées du mois d’août, ainsi qu’aux premiers aménagements des conduites d’eau dans le marais, pour faciliter l’irrigation.

« À travers ce projet, l’ONG initiera ces femmes chefs de ménages à monter des jardins potagers en vue de réduire la malnutrition dans leurs familles respectives», détaille LGR sur la plateforme Objectif 2030 de l’IFDD. « Il y aura des séances éducatives sur la diététique et sur l’entretien quotidien de ces jardins. En parallèle, la Galope-Rwanda formera ces femmes à développer l’aviculture. Au moins 300 poules pondeuses leur seront données et un poulailler sera construit. La Galope-Rwanda veillera à ce que les bénéficiaires développent l’esprit d’autosuffisance : chaque bénéficiaire versera une somme de cinq mille francs rwandais (à peu près 5 USD) afin de lutter contre la gratuité qui ne leur permettrait pas de faire de ce projet, le leur. Les plus vulnérables seront épargnées de cette mesure. La Galope- Rwanda invitera en outre ces femmes à se regrouper en tontine pour assurer la pérénnité de leur projet. »

La zone est densément peuplée (519 habitants/km2) et les femmes particulièrement touchées. Que ce soit les veuves rescapées ou les conjointes d’hommes purgeant de lourdes peines, elles vivent dans une « situation de pauvreté accrue pour laquelle une assistance est plus que nécessaire », explique La Galope-Rwanda.

Ressources complémentaires