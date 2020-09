Startup anglaise développe une technologie qui dégrade le plastique en 2 ans

La production de plastique n’a cessée de croître ces dernières décennies et avec elle, la quantité de déchets plastiques. Réduire drastiquement la production de plastique est pourtant urgent, le taux de recyclage restant très bas, et la pollution plastique a des conséquences environnementales et sanitaires désastreuses.

Une startup britannique, Polymateria, affirme que sa nouvelle technologie appelée Biotransformation peut aider à lutter contre la crise mondiale de la pollution plastique. La startup développe une technologie qui dégrade le plastique en 2 ans. La méthode transforme le plastique en une sorte de cire biodégradable qui, selon l'entreprise, n'est pas nocive pour l'environnement. La cire est ensuite minéralisée de manière naturelle, grâce à l'action des champignons et des bactéries et devient une substance totalement biodégradable en deux ans, sans génération de microplastique.

Dans un communiqué de presse, la société affirme que la technologie permet à la biodégradation de commencer avec un contrôle précis du temps pour donner au recyclage toutes les chances de se produire.

La startup a reçue des investissements de la plateforme environnementale Planey First Partners pour financer le développement et le lancement de la nouvelle technologie capable de détruire complètement les déchets plastiques.

Le financement potentialisera l'expansion mondiale de la startup, la recherche et le développement de cette nouvelle technologie avec le soutien de l'équipe de scientifiques, chimistes et biologistes qui travaillent sur le projet. En outre, le montant sera investi dans la construction d'usines modèles, la production et la vente du produit.

La technologie présentée par Polymateria est unique, prouvée par des tests indépendants et d'une valeur relativement faible, a déclaré le directeur de la plateforme de financement Planet First Partners, Frédéric de Mévius.

