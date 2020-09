" Une mobilité zéro émission pour tous ", thème de la Semaine européenne de la mobilité

Le thème de l'édition 2020 de la semaine européenne de la mobilité Une mobilité zéro émission pour tous fait écho à l’ambitieux objectif de rendre le continent neutre en carbone d’ici 2050, comme cela a été annoncé par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, lorsqu’elle a présenté le pacte vert pour l’Europe. Ce thème a aussi pour but de mettre en avant l’enjeu de l’accessibilité à des transports zéro émission et de promouvoir un cadre inclusif impliquant chacun d’entre nous.

La Semaine européenne de la mobilité se déroule du 16 au 22 septembre 2020

(...)

Le thème vise également à souligner l’importance de l’accessibilité aux transports zéro émission et à promouvoir un cadre inclusif, impliquant tout le monde. Malgré les différentes conditions climatiques, géographiques et socio-économiques dans les zones urbaines d’Europe, des mesures peuvent être prises pour promouvoir un environnement urbain neutre en carbone et inclusif. Par conséquent, la Semaine européenne de la mobilité 2020 encourage les citoyens et les autorités locales à prendre des mesures pour atteindre l’objectif à long terme d’un continent neutre en carbone.

La Semaine 2020 incite les citoyens et les autorités locales à prendre l’initiative pour réaliser l’objectif à long terme d’un continent neutre en carbone.

(...)

Pour participer à la SEM, il est nécessaire, pour les collectivités, de remplir au moins un critère sur les trois préconisés par la Commission : organiser une semaine d’actions consacrée à la mobilité durable selon le thème, lancer et promouvoir durant la semaine une action pérenne consacrée à la mobilité durable, organiser une journée sans voiture. Seules les villes qui s'engagent à respecter les trois critères ci-dessus seront éligibles pour les prix de la Semaine européenne de la mobilité.

Tous les autres organismes (établissements publics établissements scolaires, entreprises, associations, ...) peuvent inscrire ici leur action à but non lucratif en rapport avec la mobilité durable, une « MobilityAction ».

Sources : https://www.ecologie.gouv.fr/ et https://mobilityweek.eu/

Télécharger le guide (pdf)

Pour en savoir plus