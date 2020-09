Ouvrage : Contribution de l'Organisation Internationale de la Francophonie à la construction de l'Etat de droit

La justice assure la sauvegarde de l'édifice normatif ainsi que la protection des droits et libertés. Une justice indépendante et efficace est un symbole de l'Etat de droit. Elle révèle la réalité de la séparation des pouvoirs et consacre le règne du droit. Mais l'efficacité de l'appareil judiciaire dépend de la nature et de l'ampleur de ses moyens. Or, dans nombre d'Etats francophones, le système judiciaire connaît des faiblesses.

La question du renforcement des capacités des institutions judiciaires se trouve ainsi posée. C'est sur cette base que l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a investi le champ de la coopération juridique et judiciaire.

Promouvant la démocratie, la Francophonie a pris des engagements pour ériger la justice en priorité dans le champ des préoccupations francophones.

Contribution de l'Organisation Internationale de la Francophonie à la construction de l'Etat de droit

Olivier Kassi - Préface de Fabrice Hourquebie