Face à l'urgence climatique, reforestons

La replantation d’arbres est un phénomène qui prend de l’ampleur. Les forêts sont notre premier puit de carbone terrestre, et face aux incendies qui les ravagent, la nécessité de les protéger se fait de plus en plus pressante. Reforest’Action, une entreprise qui participe au reboisement de la planète, a replanté autant d'arbres en 2019 qu'au cours des neuf années précédentes !

Grâce au financement d'entreprises et de particuliers, des centaines de projets sont soutenus en France et en Europe chaque année, ainsi que dans des pays particulièrement touchées par la déforestation : Sénégal, Maroc, Brésil… certaines zones subissent une forte érosion des sols, puisque l’eau de pluie n’est plus retenue par les arbres et dévale dans les vallées. D’autres zones sont menacées par la culture sur brulis, technique agricole qui vise à brûler une parcelle de forêt avant l’installation de cultures vivrières.

En plus de son impact sur la biodiversité, la reforestation présente d'autres bénéfices. Les communautés locales sont fédérées autour de ces projets, et Reforest'Action propose même un programme éducatif à travers la construction de plusieurs pépinières dans des écoles primaires locales. Le savoir-faire en agroforesterie est transmis, et les communautés parviennent progressivement à se détourner de certaines pratiques comme la culture sur brulis.

Récemment, dans le cadre d’un projet en Tanzanie, Reforest’Action a lancé un programme d’abonnement sur internet où il est possible de s’abonner à une forêt pour financer la plantation de 5 arbres par mois. L’objectif pour 2020 : planter pas moins d’un million d’arbres dans la région.

Au total, plus de 7 millions d’arbres ont été plantés dans le monde par Reforest’Action.

Les initiatives sont de plus en plus nombreuses à se mettre en place, notamment en France. Récemment, une petite forêt de mélèzes a été plantée dans le Limousin grâce à l’investissement de plusieurs entreprises. La reforestation est en effet un bon moyen pour les entreprises de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre... tout en verdissant leur image.

