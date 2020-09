Qu'est-ce que l'énergie osmotique ?

Le rendement des centrales osmotiques n’est toutefois pas à la hauteur des attentes, et freine le développement de cette énergie. En cause, des coûts de production importants, engendrés notamment par le nettoyage des membranes semi-perméables.

L’énergie osmotique produit de l’électricité en s’appuyant sur le phénomène d’osmose. Lorsque eau douce et eau salée se rencontrent, la différence de concentration en sel engendre d’importants mouvements de fluides : la solution la moins concentrée sera attirée par la plus concentrée. L’eau douce attirée par l’eau salée contribuera à réduire sa salinité, ce qui rendra possible la production d'énergie.

L’énergie osmotique est une énergie marine qui utilise la différence de concentration entre l’eau salée et l’eau douce afin de produire de l’électricité. Encore méconnue du grand public, cette énergie renouvelable a pourtant du potentiel et fait actuellement l’objet de recherches scientifiques.