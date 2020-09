Les volcans sont-ils la source d'énergie du futur? L'exemple d' l'Iceland Deep Drilling Project

Le magma volcanique peut-il alimenter l'avenir? Des scientifiques islandais ont découvert comment créer de l'énergie géothermique à partir de roche en fusion très chaude. Une équipe de scientifiques en Islande, creusant profondément dans la croûte terrestre, a percuté de la roche en fusion. Les implications de la découverte d'un liquide aussi dense en énergie auraient été énormes. L'eau qui a été chauffée à des températures aussi élevées que 1.100 degrés Celsius n'est possible que là où il y a une accumulation suffisante de pression et de chaleur.

Au cours de plus d'une décennie, le gouvernement islandais, avec un consortium international d'entreprises énergétiques et de scientifiques ont investi plus de 22 millions d’euros pour déterminer s'il est possible d'exploiter une ressource potentiellement abondante qui contient 10 fois la quantité d'énergie que vapeur chauffée. L'espoir était qu'un jour les centrales géothermiques seront en mesure de canaliser cette immense source d'énergie propre, non seulement vers les maisons et les entreprises locales, mais aussi vers des pays comme l'Angleterre et d'autres pays dépendants du charbon et du gaz à proximité.

Ainsi, le projet de forage profond en Islande a été conçu, en partie, comme un effort pour positionner la minuscule île volcanique d'environ 320.000 habitants en tant que principal fournisseur d'énergie renouvelable. Cependant, ce qui a rendu l'incident de forage infructueux particulièrement démoralisant, c'est le timing, car il s'est produit au milieu d'une crise économique profonde. Avec le quasi-effondrement du système bancaire central du pays, un accès facile à un approvisionnement pratiquement illimité d'énergie géothermique, utilisé pour faire fonctionner 90% des ménages, était l'une des rares richesses inhérentes restantes qui, selon les responsables, pourraient contribuer à une reprise.

Pour extraire l'énergie utilisable, il fallait d'abord que les réserves d'eau s'accumulent sur le site. Et si cela se produisait, l'équipe IDDP (Iceland Deep Drilling Project/ Projet de Forage Profond en Islande) devrait en quelque sorte concevoir un système à la fois résilient et capable de tirer la vapeur du puits. Cela signifiait cimenter un tubage en acier dans le puits, un avec une section perforée au fond le plus proche du magma. On a laissé la chaleur s'accumuler lentement dans le trou de forage, et finalement de la vapeur surchauffée a coulé à travers le puits pendant les deux années suivantes. Le forage a été un succès, et cela pourrait conduire à une révolution dans le l’efficacité énergétique des projets géothermiques à haute température à l’avenir. En effet, le puits à lui seul, qui a une production électrique potentielle de 36 mégawatts, produit suffisamment pour alimenter environ 9000 foyers à un moment donné.

Crédits image: Dave Herring, Unsplash, 8 Juin 2018

