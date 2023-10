Shell Foundation et Gogla se mobilisent pour améliorer l'offre d'électrification par système solaire au Cameroun

Le deuxième résultat prévoit que l’Apelca va rédiger le guide d’importation des systèmes solaires camerounais. Le document va présenter aux investisseurs les procédures à respecter avant, pendant et après avoir importé les produits, depuis la demande d’importation à l’étranger jusqu’à la sortie des produits au Cameroun. L’Apelca, soutient Dr. Maxime Kamdem, aura la charge de rédiger un document à l’endroit de toute personne qui veut opérer dans l’importation des systèmes au Cameroun. L’association va aussi travailler sur tout ce qui concerne les problèmes de normes, la fiscalité, le volet de développement des mini-réseaux, etc.

Le 13 octobre 2023, la ville de Douala va abriter un atelier d’échanges entre l’Association des professionnels de l’électrification hors réseau du Cameroun (Apelca) et le secteur privé, pour échanger sur les pistes de développement et de vulgarisation des technologies hors réseau (système qui permet de fournir de l’électricité via des solutions autonomes, ndlr). L’activité rentre en droite ligne d’une subvention reçue par l’Apelca pour réaliser un projet portant sur l’identification de tous les problèmes du secteur pour les adresser au gouvernement camerounais.