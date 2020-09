Mettre en place un réseau de points d'eau artificiels pour préserver l'antilope saïga en Russie

Au cours des dernières décennies, les températures dans la région du nord-ouest de la Russie ont augmenté tandis que les précipitations ont diminué. Poussés par un climat changeant, ces changements ont provoqué l'assèchement de petits lacs et cours d'eau pendant les mois d'été, ce qui pose un problème pour l'antilope saïga en voie de disparition. La population russe de saïga est l'une des plus petites, ne comptant que 5.000 individus avant le début de ce projet, dont la majorité vivent dans le Stepnoi Wildlife Refuge. Les trous d'eau jouent un rôle important dans leur cycle de vie, en particulier au début et au milieu de l'été pendant la période de vêlage. La survie des veaux dépend en grande partie de la disponibilité de l'eau, et les femelles saïga choisissent des sites pour mettre bas situés à proximité des sources d'eau.

Plusieurs puits artésiens abandonnés installés à l'époque soviétique restent dans le refuge, mais au fil des ans, des sédiments se sont accumulés et ont bloqué leur écoulement. Ce projet pilote, financé par le Fonds d’innovation pour l’adaptation de la faune de WWF, vise à rendre plus d’eau disponible pour l’antilope saïga en restaurant trois de ces puits dans le refuge de Stepnoi.

Les autorités du parc ont terminé les réparations à la fin de 2018 et le débit d'eau de chaque puits s'est considérablement amélioré, et a au moins doublé dans les trois puits. L'intervention contribuera également à réduire la concurrence entre le bétail et la faune pour les ressources en eau et à réduire le braconnage de l'antilope saïga, car elle passe ainsi moins de temps en dehors de la zone protégée à la recherche d'eau. Les experts estiment désormais que la population de saïga a atteint 7.000 individus, mais des mesures d'adaptation supplémentaires sont nécessaires pour assurer la viabilité à long terme de cette espèce unique et emblématique.

Crédits image: Dasha Urvachova, Unsplash, 12 Septembre 2020

