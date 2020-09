Appel à relecteurs pour l'évaluation sur les espèces exotiques envahissantes

La relecture externe du premier jet (First Order Draft) des chapitres de l’évaluation Ipbes sur les espèces exotiques envahissantes et leur contrôle est ouverte du 31 août au 18 octobre 2020.

L’Ipbes est la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, un organe intergouvernemental indépendant créé par les États membres en 2012.

Sur le site internet de la Fondation sur la recherche pour la biodiversité, qui assure le secrétariat scientifique du comité français pour l’Ipbes, il est expliqué que « ce travail évaluera la diversité des espèces exotiques envahissantes, l’étendue de la menace qu’elles posent pour les diverses composantes de la biodiversité et des services écosystémiques, y compris les répercussions sur l’agrobiodiversité, la sécurité alimentaire et sanitaire et la préservation des moyens de subsistance. Elle traitera des principaux moteurs et voies d’introduction et de propagation de ces espèces, d’un pays à l’autre et à l’intérieur des pays ; de l’état et des tendances à l’échelle mondiale des impacts du phénomène ainsi que des mesures de gestion prises par région et sous-région, compte tenu de divers systèmes de connaissances et de valeurs; et de l’efficacité des mesures actuellement prises. Cette phase est l’une des plus importantes du processus d’évaluation de l’Ipbes et s’adresse à des experts intéressés et qualifiés, notamment des scientifiques, des décideurs, des praticiens et autres détenteurs de connaissances. »

(Crédit photo : IPBES)

