Report du congrès mondial de la nature 2020 de l'UICN

La France et l’UICN restent pleinement engagées dans l'élaboration d'un cadre mondial pour la préservation de la biodiversité et continueront à agir pour parvenir à cet objectif.

L’Assemblée des Membres et le Forum du Congrès de l'UICN se tiendront ensemble aux nouvelles dates. Par ailleurs, lors de sa 100e réunion du 14 septembre, le Conseil de l'UICN a décidé que certaines décisions de l'Assemblée des Membres, telles que le Programme et le Plan financier 2021-24 de l'UICN, qui sont normalement prises pendant le Congrès, seront votées électroniquement par les Membres de l'Union avant le Congrès au début de 2021.

