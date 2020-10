Etude : malgré la pandémie du coronavirus, climat et développement durable restent des préoccupations majeures

Communiqué de presse du 07/10/20 - Getty Images

Une étude de Getty Images montre que 81 % des individus attendent des marques qu'elles prennent en compte l'environnement dans leurs publicités et leur communication

• En partenariat avec Climate Visuals, Getty Images lance des recommandations pour la visualisation de la durabilité afin d'aider les marques à mieux utiliser des contenus visuels qui encouragent au changement

Paris, le 7 octobre 2020 - Getty Images, l'un des principaux acteurs de la communication visuelle et pionnier des méthodologies dans ce domaine, présente sa nouvelle étude, qui montre que le développement durable en général et le climat en particulier restent des préoccupations majeures, même au cœur de la pandémie de Covid-19. C'est ce qui ressort des résultats du deuxième volet de l'étude dans le cadre de la plateforme d'observations créatives Visual GPS, menée conjointement avec l'institut d'études YouGov.

L'actualisation des données de Visual GPS montre que malgré la pandémie du coronavirus, le climat et la durabilité restent des préoccupations majeures pour tous, dans des proportions identiques voire supérieures à celles de l'étude menée avant le Covid-19. Voici un aperçu des principaux résultats relatifs au développement durable :

91 % des personnes interrogées pensent que notre comportement vis-à-vis de la planète aura un impact fort sur le futur contre 92 % dans l'étude de juillet 2019

69 % des répondants affirment faire tout ce qu'ils peuvent pour réduire leur empreinte carbone, en hausse par rapport aux 63 % de juillet 2019

85 % s'avouent préoccupés par la pollution de l'air, contre 84 % en juillet 2019.

« C'est à la fois surprenant et réconfortant que, malgré les changements intervenus dans les modes de vie et les comportements des consommateurs, l'environnement et la durabilité soient aussi importants pour la majorité des individus qu'ils l'étaient auparavant », constate Rebecca Swift, responsable mondiale de l'équipe Creative Insights de Getty Images. « En effet, contre toute attente, les recherches effectuées par nos clients montrent que les termes "durabilité" et "vie durable" sont en augmentation. Alors que l'intérêt pour l'environnement s'est vraiment réduit suite à la crise financière de 2008, le sujet est étroitement lié au bien-être depuis la crise sanitaire ».

« Les données de Visual GPS nous disent aussi pour la première fois que les gens veulent voir la durabilité s'inscrire dans la publicité et dans les communications visuelles. Il est clairement temps de passer à l'action », poursuit-elle.

La force du langage visuel pour une opinion et un débat documentés

L'étude Visual GPS actualisée montre également que les meilleures façons d'agir positivement pour la planète consistent à recycler pour 70 % des répondants, à cesser d'utiliser des plastiques à usage unique (60 %), à consommer des produits respectueux de l'environnement (58 %) et à utiliser des énergies renouvelables pour l'électricité domestique (58 %).

« Ce qui est intéressant dans ces résultats est que le recyclage, les éoliennes et les plastiques à usage unique sont des repères visuels utilisés pour montrer la durabilité depuis déjà pas mal de temps », remarque Rebecca Swift. « Ainsi, les recherches faites sur notre plateforme pour "bouteille d'eau réutilisable" et "recyclage" sont en augmentation de respectivement 152 % et 148 % sur l'année écoulée. Cela prouve combien le langage visuel peut influencer la perception d'un sujet. Et c'est en cela qu'il est important pour les marques et les entreprises d'exploiter des contenus visuels qui montrent à leurs clients comment ils peuvent agir ».

Nourrie par les 25 années d'expérience de Getty Images dans la représentation visuelle, Visual GPS étudie comment les consommateurs sont influencés par quatre "Forces" clés – la Technologie, la Durabilité, la Réalité et le Bien-être – et ce que cela implique dans leurs prises de décision. Les nouveaux résultats sont issus de la deuxième enquête menée par Getty Images en partenariat avec YouGov auprès de 5 000 consommateurs dans 26 pays et en 13 langues, en avril et mai 2020.

En partenariat avec Climate Visuals, Getty Images lance des recommandations pour la visualisation de la durabilité

Pour prolonger l'étude Visual GPS, Getty Images a élaboré des recommandations pour la visualisation de la durabilité, en association avec Climate Visuals, le seul programme mondial de photographie sur le changement climatique validé par des preuves. Ces conseils donnent des recommandations aux marques et aux entreprises sur comment trouver et utiliser des contenus visuels récents et pertinents pour partager leur engagement envers le développement durable et inciter leurs publics à agir.

Chacune des recommandations présentées ci-dessous est reliée à des exemples de contenus sélectionnés par Getty Images que vous pouvez exploiter pour illustrer les différents thèmes.

1 – La durabilité doit être un objectif transsectoriel

Les entreprises ont nommé des experts du développement durable et/ou des responsables de la diversité et de l'inclusion, mais les images qui évoquent l'environnement et la durabilité ne devraient pas être séparées de celles qui illustrent l'inclusion et la diversité. Les stratégies de représentation devraient inclure tous ces sujets.

Le changement climatique concerne l'ensemble des habitants de la planète. Vous devez donc le représenter à travers toutes les diversités : ethnies, classes sociales, âges, orientations sexuelles, genres, religions et cultures. Montrez et faites valoir toutes les minorités ; brisez les stéréotypes quels qu'ils soient.

2 – Illustrez de nouveaux concepts durables

Les images de la fonte des icebergs ou des cheminées d'usine sont peut-être des symboles parlant pour illustrer le changement climatique, mais à force d'être utilisés, ils perdent de leur valeur. N'hésitez pas à élargir votre champ de représentation avec des images qui illustrent de nouveaux concepts durables comme, par exemple, "économie circulaire", "réutilisation" ou "efficacité énergétique".

3 – Répondez aux désirs d'avenir

Afin de vaincre le sentiment d'impuissance éprouvé par de nombreux consommateurs, les marques devraient privilégier les images qui leur montrent des actions concrètes, des mesures positives, des résultats et des solutions réelles qui ouvrent la voie à un meilleur futur, plus durable.

Les images doivent raconter des histoires réelles d'individus, de communautés et d'entreprises, aussi bien ceux qui font de petits changements dans leur mode de vie que les industries qui mènent des projets d'innovation et développent de nouvelles technologies pour plus de durabilité, que le leurs résultats soient positifs ou négatifs.

4 – Ramenez tout à l'individu

Les images doivent montrer de vraies personnes qui ont un impact réel à l'échelle locale. Les visuels montrant des individus ou des groupes sous leur meilleur jour face à des questions d'environnement incarnent les histoires pour les publics que vous ciblez. Pensez à tous les détails de l'image, de la vidéo ou de l'illustration. Des pailles en plastique, une tasse de café jetable ou des sacs plastiques peuvent discréditer le message écologique.

« Les images habituelles sur le développement durable et le changement climatique ont joué un rôle important en permettant aux gens de prendre conscience du problème », constate Toby Smith, responsable du programme Visuals & Media chez Climate Visuals. « Mais pour avoir un réel impact positif, nous devons montrer autre chose que des ours blancs sur des bouts d'icebergs... En collaborant avec Getty Images sur ces nouvelles recommandations, nous voulons aider les marques et les entreprises à avoir une nouvelle approche de la crise climatique. En se basant sur des images accompagnées de preuves et en se concentrant sur les solutions, il s'agit d'illustrer des actions, des objets, des idées qui ouvrent la voie vers un futur plus vert ».

Pour en savoir plus, www.VisualGPS.com

À propos de Visual GPS

Visual GPS, solution unique en son genre, aide les clients de Getty Images à piloter leur stratégie visuelle. En partenariat avec l'institut d'études YouGov, Getty Images a interrogé plus de 10%u202F000%u202Fconsommateurs et professionnels dans 13%u202Flangues dans 26%u202Fpays. Getty Images s'est aussi appuyé sur ses propres informations et données ainsi que sur le milliard de requêtes enregistrées chaque année. L'étude particulièrement innovante détaille les%u202Fprincipaux sujets qui interviennent dans la prise de décision des consommateurs. Ces%u202Finformations aident les marques à s'orienter dans le secteur encombré des contenus visuels et à choisir ceux qui toucheront précisément les publics ciblés. De nouveaux résultats seront publiés régulièrement, pendant toute l'année et au-delà, dans des rapports, des%u202Farticles, des vidéos, sur les réseaux sociaux ou dans des études personnalisées.

Visual GPS, qui s'appuie sur les 25 années d'études de Getty Images dans la représentation visuelle, synthétise l'aide que seul un leader en communication visuelle tel que Getty Images peut apporter. Les marques sont ainsi à même d'amener leur narration visuelle à%u202Fun%u202Fnouveau stade. Pour en savoir plus, visitez le site www.VisualGPS.com.

À propos de Getty Images

Getty Images est l'une des sources de contenu visuel les plus fiables et les plus estimées au%u202Fmonde, avec plus de 405 millions d'actifs disponibles sur ses sites leaders du secteur www.gettyimages.com et www.istock.com, incluant photos, vidéos et musique. Le site de%u202FGetty Images accompagne créatifs, entreprises et médias dans presque tous les pays du%u202Fmonde, et constitue le premier endroit vers lequel les gens se tournent pour découvrir et acquérir du contenu visuel marquant, proposé par les meilleurs photographes et vidéastes au monde.%u202F

Getty Images travaille avec plus de 330 000 contributeurs et des centaines de partenaires pour couvrir plus de 160 000 événements d'actualité, de sport et de divertissement chaque année, proposer des images créatives puissantes pour promouvoir tout type de concept commercial, et donner accès à la plus riche bibliothèque d'archives numériques au monde.%u202F

Visitez Getty Images sur www.gettyimages.com pour en savoir plus sur la façon dont nous révolutionnons le rôle des images dans la communication business et pour comprendre comment nous permettons à des idées innovantes et créatives de devenir réalité.%u202F

Pour connaître les dernières actualités et annonces, visitez notre espace presse, et découvrir les histoires et l'inspiration derrière notre contenu, visitez le site www.crecreativeinsights.com.%u202F

Retrouvez Getty Images sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou téléchargez l'application Getty Images où vous pouvez explorer, enregistrer et partager les meilleures images du monde.%u202F

A Propos de Climate Visuals et Climate Outreach

Climate Visuals est le seul programme au monde fondé sur des preuves pour la photographie autour du changement climatique. Développé et géré par Climate Outreach; une équipe de spécialistes des sciences sociales et de la communication travaillant à élargir et à approfondir l'engagement du public envers le changement climatique. Grâce à nos recherches, guides pratiques et services de conseil, notre organisation aide les entreprises à communiquer sur le changement climatique d'une manière qui résonne avec les valeurs de leurs publics.