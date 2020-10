Les points clés du Contrat de Performance Energétique (CPE)

Les contrats de performance énergétique, protéiformes, possèdent de nombreux avantages. A commencer par la sécurité : la mise en place d’un CPE, permet de minimiser les risques et de sécuriser les investissements du maître d’ouvrage. En effet, la contractualisation des objectifs de performance chiffrés offre une garantie de résultats des travaux. Les CPE permettent également une bonne maîtrise des délais et de l’enveloppe financière, mais leur mise en place n’en reste pas moins exigeante. Pour bénéficier du plein potentiel de ce type de contrat, il est nécessaire de bien en préparer les termes. Nous allons aborder les points clés de la réussite d’un CPE ci-dessous :

Véritable boussole pointant vers l’efficience énergétique, le CPE permet de fixer des objectifs de performance énergétique à atteindre et de suivre un cap fixé conjointement par le maître d’ouvrage et l’opérateur de services énergétiques. Pour correspondre au mieux aux besoins des maîtres d’ouvrages, il existe plusieurs types de contrats de performance énergétique, chacun lié à une prestation différente. Si vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités des contrats de performance énergétique, vous pouvez cliquer ici .

