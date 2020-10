Coclicaux, le principe du covoiturage appliqué aux produits locaux

Coclicaux favorise le développement des circuits courts et lève le frein de l’approvisionnement local pour la restauration.

Nicolas Bonnet, un professionnel du milieu agro-alimentaire et agricole breton, a développé Coclicaux, une plateforme de mise en relation entre professionnels de l'agriculture et artisans des métiers de bouche pour mutualiser les frais de livraison et de stockage des produits alimentaires locaux. La plateforme a été mise en ligne en avril dernier et est opérationnelle pour tous les professionnels qui le souhaitent.

A l’origine de ce projet, des freins régulièrement soulevés par les artisans, les agriculteurs les brasseurs et les professionnels de la restauration à savoir la difficulté pour les producteurs locaux de livrer la restauration sans exploser leurs coûts logistiques et la méconnaissance des acteurs du marché sur des espaces géographiques donnés.

Les producteurs méconnaissent les chefs de cuisine demandeurs de produits locaux de qualité et les chefs de cuisine peinent à trouver des producteurs locaux en mesure de les livrer. Le principe de Coclicaux est simple : identifier les producteurs sur une carte interactive, faire connaître les trajets déjà existants, des espaces de stockage disponibles et mettre en relation les différents acteurs de l’alimentaire pour faciliter la logistique d’approvisionnement en circuits courts des professionnels de la restauration traditionnelle, collective et les petites épiceries.

D’un simple CLIC (COlivraison en un CLIC entre acteurs locAUX), le producteur propose ou recherche un trajet lui permettant de transporter sa marchandise vers un site de consommation à moindre coût. Celui-ci peut aussi rechercher ou mettre à disposition des espaces de stockage disponibles contre rémunération.



Coclicaux répond ainsi aux deux problématiques : la connaissance des producteurs et l’optimisation logistique, coût important pour les circuits courts et souvent décrié sur les aspects environnementaux.

D’accès gratuit et sans engagement, Coclicaux crée une visibilité à tous les producteurs qui le souhaitent via sa carte interactive. Les producteurs peuvent être référencés sans toucher à leur portefeuille, de même que les restaurateurs peuvent accéder aux producteurs sans frais : « La seule partie payante, c'est le partage des coûts de transport ou des espaces de stockage ».



Coclicaux s’adresse en priorité aux maraîchers, aux agriculteurs, aux maraichers, aux artisans des métiers de bouche, aux brasseurs, cidriculteurs, viticulteurs, aux professionnels de la restauration, collective ou non et à la petite épicerie…

Vous êtes producteur, vous souhaitez vous faire connaitre et développer votre activité vers la restauration. Si l’idée de co-livraison et/ou de co-stockage vous séduit, retrouvez toutes les informations pratiques sur www.coclicaux.fr

Contact : contact@coclicaux.fr,