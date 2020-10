Appels d'offres EnR : quel est le profil des 100 projets lauréats ?

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, désigne les lauréats aux appels d’offres EnR. Au total, près de 100 projets solaires et éoliens, pour une puissance totale de 600 MW, sont retenus. Ces projets bénéficieront d’un soutien public sous la forme d’un tarif d’achat garanti de l’électricité produite. Il s’agit d’une illustration concrète de la volonté du Gouvernement d’accélérer le développement des énergies renouvelables. Malgré la crise sanitaire, le nombre de projets candidats aux appels d’offres sur l’éolien et le photovoltaïque au sol a largement dépassé les volumes offerts. Les tarifs proposés par les projets lauréats sont en nette baisse par rapport aux sessions précédentes, confirmant la baisse des coûts, le dynamisme et la compétitivité des filières.

Ressources complémentaires