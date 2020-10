Echange: Recyclage: l'économie circulaire est-elle devenue un alibi du jetable?

Le 21 octobre prochain sera organisé à 19h, heure de France, sur la page Facebook des Canaux, un échange ayant pour thème “Recyclage: l’économie circulaire est-elle devenue un alibi du jetable?”

Selon l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’économie circulaire a pour but de changer de paradigme par rapport à l’économie dite linéaire d’une part en limitant le gaspillage des ressources et l’impact environnemental et d’autre part en augmentant l’efficacité à tous les stades de l’économie des produits. Elle cible la gestion sobre et efficace des ressources.

En fin de cycle, les produits dans une économie linéaire vont généralement à la poubelle or dans une économie circulaire, ces produits en fin de vie sont revalorisés pour leur permettre de réintégrer la chaîne. Diverses méthodes permettent de revaloriser ces produits: recyclage, compostage, économie de la fonctionnalité, etc.

Le recyclage apparaît dès lors comme un procédé de traitement des déchets consistant en la réutilisation des matières existantes. Il permet de préserver dans une certaine mesure les ressources de la planète et de limiter la pollution. En France, de éco-entreprises ont été mises en place pour gérer la fin de vie et le réemploi de ces matériaux. CITEO par exemple, collecte et valorise annuellement les emballages ménagers et le papier.

Seulement, leur actions ne sont pas toujours bien vues, certains y voient un alibi pour déculpabiliser la surconsommation et l’acte de jeter, c’est d’ailleurs la thèse défendue par Flore Berlingen dans son livre “Recyclage, le grand enfumage”.

Pour en savoir plus, il faudra assister à cet échange entre Mme Flore Berlingen- autrice, Mr Jean Hornain- Directeur Général de CITEO et animé par Mme Elisa Yavchitz- Directrice Générale des Canaux.

Illustration: Pixabay

[MOGED]