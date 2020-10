L'Institut Paris Region propose un nouvel outil d'analyse des formes urbaines.

L’INSTITUT PARIS REGION met à la disposition des territoires d'Île-de-France le premier référentiel régional sur les tissus urbains franciliens (TUF).Ce nouvel outil offre une connaissance plus fine des territoires et formes urbaines. Il permet de mieux saisir l'évolution du développement urbain et les potentiels de mutation du bâti. Cet outil accompagne encore mieux les collectivités dans la mise en oeuvre de leurs documents d'ubanisme.

La base des TUF (tissus urbains franciliens) est un nouveau référentiel des formes bâties en Île-de-France. Constituée à partir d’un croisement automatique de plusieurs couches de données (Majic, BDTopo V3, Mos, et SAE), elle dispose d’une typologie très détaillée des formes d’habitats et des espaces bâtis agglomérés qui s’applique aussi bien au rural, qu’au cœur de la métropole.

Avec une mise à jour prévisionnelle tous les 3 ans, cet outil a pour ambition le suivi et l'analyse de l'évolution morphologique et fonctionnelle des espaces urbains bâtis. Le millésime 2017 présente déjà un état des lieux à l’échelle des parcelles et des parcelles agrégées (infra-ilot), selon 3 niveaux de nomenclature (9 postes à vocation territoriale, 21 postes à vocation urbaine, 55 postes à vocation architecturale et d’usages).

Ce nouveau référentiel offre une connaissance fine, géographique et temporelle (à terme) des espaces urbanisés.

Source de l'information : Communiqué de presse de l'Institut Paris Region du 14/10/20