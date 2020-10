La Base : l'épicerie qui veut simplifier l'offre "alternative"

Pour permettre de rivaliser avec le côté pratique des achats en ligne et du drive ou de la livraison, la commande se fait en ligne et les utilisateurs choisissent l’heure de retrait des achats en magasin. De plus, pour éviter tout emballage inutile, les produits en vrac sont livrés dans des contenants consignés.

C’est donc pour répondre à ces différentes attentes qu’a été créé, en juin 2020, La Base, qui se définit comme « la première épicerie de produits biologiques locaux et "zéro déchet", au format Drive à Dijon. » Le nom fait justement référence au fait que ses fondateurs souhaitent rendre les offres dites « alternatives » communes, et réussir à en faire « la base » pour les consommateurs.