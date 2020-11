[Lecture] Un plan de survie de l'humanité - Les objectifs de développement durable de René Longet

Communiqué de la maison d'édition Jouvence SA



Un essai précieux pour promouvoir les changements nécessaires et ancrer la survie de l’humanité !

L’humanité à la croisée des chemins

Le monde se trouve dans une inadéquation profonde entre moyens et besoins, être et avoir, aujourd’hui et demain, humanité et nature, Nord et Sud, urgence sociale et urgence environnementale.

Le modèle de développement actuel épuise la Terre, épuise les ressources, nous épuise et accroît, malgré l’abondance de biens, les inégalités locales et globales. L’humanité est clairement à la croisée des chemins, l’un menant à une planète viable et vivable, l’autre au chaos. Nous le savons : il nous faut modifier fondamentalement nos façons de produire et de consommer…

René Longet a été membre de la délégation suisse aux divers Sommets mondiaux du développement durable, notamment celui de Rio 1992, a exercé des responsabilités au sein d’ONG et comme élu au parlement, puis au sein d’un exécutif municipal. Il est engagé dans les enjeux agro-alimentaires, de l’économie durable, de la coopération au développement et de l’énergie.

