Plus que 3 jours pour candidater au Prix des Entrepreneuses par Force Femmes

L'objectif : être au plus près des attentes de chacune, en respectant les spécificités des territoires et les dynamiques économiques locales, tout en s’inscrivant dans un cadre global de travail.

Ce Prix est organisé grâce au soutien de la marque Helena Rubinstein, et il est ouvert à toutes les femmes de plus de 45 ans à la tête d’une entreprise ayant un 1er exercice comptable.

Ressources complémentaires