L'association de solidarité internationale " La Main Ferme " en France et en Afrique de l'Ouest

L'association de solidarité internationale intitulée « La Main Ferme » créée en 2018 participe activement à la transition écologique en Afrique de l'Ouest. Basée en France et à Gabar dans le Nord-Ouest du Sénégal, cette association internationale à travers des domaines comme la science, le développement et l'agriculture, à des projets sur le terrain en France et en Afrique de l'Ouest.

Tout d'abord, l'association mène des activités en France. Afin de sensibiliser à la citoyenneté mondiale, l'association organise des ateliers pédagogiques dans les établissements scolaires afin de sensibiliser la jeunesse française à diverses thématiques comme le lien fondamental qui existe entre l'économie et l'écologie, puisque l'économie libérale a des impacts conséquents sur les systèmes écosystémiques. La dégradation des sols, la déforestation, la baisse des ressources en eau douce par exemple sont certains des impacts qui se font ressentir en Afrique de l'Ouest.

L'association veut également sensibiliser sur d'autres thématiques comme la précarité, la malnutrition ou l'exode rural qui sont également des effets directs exercés par l'économie libérale sur la population ouest-africaine. Les ateliers organisés permettent ainsi de sensibiliser sur l'emprunte écologique du monde de vie occidental sur la biodiversité, sur l'Afrique en général. L'association veut avant tout montrer qu'une cohésion sociale solidaire et humaine est possible mais pour cela il convient d'abord de réfléchir sur les valeurs écologiques et humaines qui sont essentielles pour le bon développement de notre société.

Ensuite, l'association agit en Afrique de l'Ouest grâce à la construction d'une ferme agroécologique qui fait également office d'école. Grâce à ce premier projet situé à Gabar, dans la zone de Potou dans le Nord-Ouest du Sénégal. Ce projet est crucial. En étant inclusif, il permet de former et d'accompagner les jeunes africains dans leur projet professionnel. De plus ; la région fait l'objet depuis une vingtaine d'années d'un étranglement environnemental : l'avancée de désert par le nord de la zone menace directement d'ensabler les terres agricoles de la région ; et l'intrusion saline dans le fleuve par l'ouest contamine de plus en plus les puits d'irrigation. Ainsi, il est primordial d'agir puisque l'économie de cette zone repose à 90% sur une activité maraîchère en pleine crise, ce qui produit par conséquent une véritable urgence sociale et écologique.

Ainsi, l'association, par la transmission, la fédération et l'expérimentation, souhaite construire une solution durable afin d'assurer une résilience écologique pour favoriser la diversité végétale et régénérer les sols ; faire un développement local en créant de nouveaux emplois dans la région et en rendant davantage dynamique les échanges économiques locaux ; et de créer une résilience écologique en favorisant la diversité végétale et en participant à la régénération des sols.

Crédit image : Association La Main Ferme