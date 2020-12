Rencontres Régionales de la Mobilité au Travail - Angers

Le lundi 8 février de 8h30 à 13h00 à Angers (Institut municipal)

Evénement gratuit - Inscription obligatoire

Qu'est ce que les RRMT ?

Les Rencontres Régionales de la Mobilité au Travail (RRMT) ont pour objectif d’accompagner les employeurs publics et privés dans la mise en place d’actions en faveur d’une mobilité alternative à la voiture individuelle. L’objectif final : agir pour une mobilité plus inclusive et soutenable, tant d’un point de vue écologique et économique.

Très concrètes, les RRMT se déroulent sur une demi-journée et sont constituées d’ateliers pratiques. Ces ateliers sont ainsi l’occasion de :

- Partager des retours d’expériences

- Echanger sur les meilleures pratiques de mobilité

Les ateliers proposés seront les suivants :

1/ Télétravail : solution de mobilité durable

Animé par Peggy NOUVEL (AXESIG) et Felix LEGENDRE (RATPdev)

2/ Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), Plan De Mobilité Employeur (PDM) et Forfait Mobilité Durable (FMD)

Animé par Alice ROCCA-SERRA (ekodev)

3/ Déplacements professionnels

Animé par Guillaume LUCAS (Inddigo)

4/ Mobilité active et changement des comportements de mobilité au travail

Animé par Roxane PEIRAZEAU (Inddigo) et Sébastien BOURCIER (ADEME)

NB : En cas de contraintes sanitaires fortes, l’événement sera maintenu en ligne.

Rejoignez nous !