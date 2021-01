Plus qu'une semaine pour répondre à l'AP Bioéconomie et protection de l'environnement

Délai de dépôt des dossiers : du 04/03/2020 - 17:40 au 20/01/2021 - 15:00 - Heure de Paris

Le Programme d’Investissement d’Avenir permet de financer et d’accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes, de faciliter l’accès à des co-financements et de faire bénéficier les projets lauréats d’une forte visibilité.

L’Action « Démonstrateurs et Territoires d'Innovation de Grande Ambition » (DTIGA) a pour principaux objectifs de :

- générer de la croissance pour l’économie française et de développer des emplois durables dans le domaine de la transition écologique et énergétique en réduisant l’impact environnemental ;

- développer un mix énergétique décarboné et compétitif ;

- changer les modes de production et les pratiques de consommation tout en facilitant l’acceptabilité sociétale.

L’AAP est constitué de 2 axes thématiques aux enjeux majeurs :

- la Protection de l'Environnement afin de préserver la biodiversité, la qualité de l’air, les ressources matières, l’énergie et l’eau ;

- la Bioéconomie visant à adopter des nouveaux modes de production, valorisation et consommation des ressources, dont la biomasse. La bioéconomie englobe l’ensemble des activités liées aux systèmes de production, à la mobilisation et à la transformation durables de la biomasse, qu’elle soit forestière, agricole, aquacole, agroalimentaire ou halieutique pour des valorisations dans les filières alimentaires, les produits biosourcés et l’énergie.

L'appel à projet est ouvert au fil de l'eau avec une clôture finale le 20 janvier 2021 à 15h.

Il est vivement conseillé de contacter l'ADEME, en amont du dépôt du dossier, pour tous renseignements ou conseils relatifs au montage de votre dossier, contacter le responsable de l'appel.

Source : ADEME