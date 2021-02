Au Cambodge, favoriser la diffusion de l'agroécologie par et pour les agriculteurs·trices

Depuis 2010, le Gret et son partenaire le Centre cambodgien de recherche et développement (CIRD) mettent en œuvre le projet d’Appui à une agriculture intensive peu consommatrice d’intrants (APICI). Mené dans la région de Siem Reap, au Cambodge, ce projet a pour objectif d’augmenter les revenus et d’améliorer les conditions de vie des petit·e·s agriculteurs·trices, mais aussi de leur permettre de partager leurs connaissances et pratiques agroécologiques. Pour ce faire, leurs compétences en matière de communication ont été renforcées, notamment sur les aspects de production vidéo, moyen de communication particulièrement ludique et populaire.

Visite de terrain avec des journalistes pour observer la production de longane à Pailin, © Gret.

Ainsi, 20 agriculteurs·trices, 31 membres de Fédérations d’agriculteurs et 12 employé·e·s du gouvernement ont été formé·e·s par le Gret et son partenaire Mediaseeds à la rédaction de script et à la prise de vidéos et de photos sur smartphone. 72 tutoriels ont été produits, portant sur des sujets variés tels que la production de semences de riz, de légumes sur table et de légumes sains, la préparation de biopesticide et de compost, l’élevage de poulets, d’insectes et de grenouilles ou encore la gestion après récolte. Certaines de ces vidéos ont ainsi été visionnées 1,9 million de fois et partagées sur des plateformes en ligne telles qu’ALiSEA et la page Facebook Ecofarm, ou encore au niveau des fédérations d’agriculteurs et du Département provincial d’agriculture. Ainsi, elles ont eu un écho particulier auprès des consommateurs, du secteur privé, des institutions gouvernementales et des médias locaux et nationaux.

Aujourd’hui, les paysan·ne·s partenaires du projet sont sollicité·e·s par d’autres organisations pour produire des vidéos de conseil agricole et pour former leurs pairs sur les techniques agroécologiques d’une part, mais aussi sur la réalisation de vidéos sur smartphone.

Formation à la réalisation de vidéos sur smartphone avec les paysan·e·s d’Ecofarm, © Gret.

En parallèle de ces vidéos, le Gret a initié un partenariat avec CFI, l’opérateur média du ministère français des Affaires européennes et étrangères, afin de renforcer les compétences des journalistes et des étudiant·e·s en journalisme cambodgien·ne·s. Des ateliers sur l’impact de l’usage des pesticides sur l’agriculture et sur l’environnement, des journées sur le terrain pour visiter des fermes agroécologiques, des réunions d’échange avec la Khmer Youth association ont ainsi été organisés en 2019. En outre, CFI a permis de faciliter la production et la diffusion de contenus, notamment via les chaînes de radio, les vidéos en ligne et les réseaux sociaux. La diffusion de ce type de contenu permet de donner aux jeunes des zones rurales des perspectives dans leur communauté, notamment en mettant en évidence les initiatives agroécologiques émergentes qui sont prometteuses en termes de revenus, de santé et d’autonomie. À terme, le Gret et CFI souhaitent renforcer le travail de partenariat avec les journalistes dans toute l‘Asie du Sud Est en organisant des ateliers via le réseau ALiSEA.

