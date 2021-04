Embarquez vers le zéro déchet avec Petrel

La start-up Petrel accompagne les distributeurs et industriels dans leur transition vers une gestion circulaire de leurs emballages. L’équipe a développé une plate-forme digitale et des process pour mettre en place un circuit de réemploi des emballages. C’est grâce à ce dispositif que Petrel s’est associé à ce nouveau projet : le projet Hub Vrac.

Lancé par l'association des professionnels de la vente en vrac aux particuliers (Réseau Vrac & WeBulk), ce projet est un concept de plateforme mutualisable et modulaire à l'échelle régionale permettant le nettoyage, le reconditionnement et le réemploi des emballages de conditionnement des produits vracs utilisés en amont de la filière. Réseau Vrac a démarré le pilote début février 2021en région Ile-de-France avec 20 acteurs (9 commerçants,6 fournisseurs, 4 prestataires externes et une place de marché vrac).

Objectif: réduire la production et l'utilisation d'emballages jetables de conditionnement de produits vrac tout au long de la chaîne de valeur et pas uniquement au moment de l'acte d'achat en magasin. Les emballages de conditionnement sont ainsi tracés tout au long de l'expérimentation qui est amenée à se déployer dans d'autres régions.

Parmi les acteurs du projet, Petrel accompagne donc la filière du vrac vers le zéro déchet.

Son rôle au sein du projet ? Mettre à disposition une plate-forme digitale dédiée au suivi du réemploi des emballages : les emballages de conditionnement sont ainsi tracés tout du long de l’expérimentation. Cette jeune startup à impact social s’implique également dans la coordination des opérations circulaires entre les acteurs.

Sa vision : l’avenir du commerce est au zéro déchet

Petrel s’est donné comme mission d’accompagner les distributeurs et les industriels dans leur transition vers une gestion circulaire de leurs emballages, via le réemploi des emballages et le retour de la consigne. Afin de les accompagner dans ce projet, plusieurs éléments sont à prendre en compte :

-Partir du besoin du client, l’écouter et le motiver à ces nouveaux usages en proposant des emballages innovants et qualitatifs,

-Récupérer les emballages afin de les réutiliser pour un nouvel usage qui nécessite une bonne organisation logistique,

-Apporter une dimension financière avec la mise en place d’un système de consigne,

-Mesurer l’impact environnemental, nécessaire pour vérifier si le modèle est viable.

https://petrel.fr/

[ECONOCIR]