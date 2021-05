Tenter le virtuel sous-marin !

En 2001, l’association ALR immergeait les premiers récifs artificiels au large de Soustons/Vieux-Boucau. Le 18 juin 2021, ALR propose une web-conférence «Changements climatiques & Nouvelle-Aquitaine». Inscription en ligne sur le site Internet: https://lnkd.in/ecaZ4SD Trois thématiques clés pour une journée d’échanges: #récifsartificiels #biodiversité #changementsclimatiques Les intervenants: Hervé LE TREUT - Membre de l'Académie des Sciences et Président d'ACCLIMATERRA, Directeur de l'IPSL, contributeur GIEC, Patrick PROUZET - ex Directeur de Recherche IFREMER et Président de la SOCIÉTÉ FRANCO-JAPONAISE D'OCÉANOGRAPHIE (SFJO) Alexandre NICOLAE LERMA - Ingénieur de recherche - OBSERVATOIRE DE LA CÔTE AQUITAINE Florence CAURANT - Co-Directrice de l’Observatoire PELAGIS Jessica SALAÜN - Chargée de mission/doctorante à ATLANTIQUE LANDES RÉCIFS (ALR) Nelly FERROU ROCHER - Présidente ATLANTIQUE LANDES RÉCIFS (ALR)

Ressources complémentaires