Analyse du cycle de vie : usages et objectifs

De la normalisation à l’application en entreprise



Matinale en visioconférence organisée par AFITE et SCORE LCA

Le 22 juin 2021 de 9h à 12h30

Le 17 novembre 2011, l'AFITE organisait à Paris un colloque intitulé « Réinvestir l'Analyse du Cycle de Vie : un projet pour les entreprises innovantes ». L'Analyse du Cycle de vie (ACV) apparaissait déjà comme un outil incontournable d'aide à la décision dans le domaine de l'environnement. Dix ans après ce colloque, l'AFITE organise le 22 juin prochain une nouvelle rencontre sur ce sujet, en partenariat avec SCORE LCA, réseau collaboratif ACV en France.

Cette matinale permettra de présenter l'état des lieux de l'ACV et les bonnes pratiques en France et à l'étranger, les travaux de normalisation, les liens entre l'ACV et l'affichage environnemental sur les produits, procédés ou services et les projets de la commission européenne en la matière (Product Environmental Footprint).

Une large place sera donnée, aux retours d'expériences et aux échanges avec les participants.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL :

Ouverture par AFITE et SCORE LCA

Introduction et présentation générale de l’ACV

Affichage environnemental : démarche PEF: Product Environmental Footprint de la Commission Européenne, quelles perspectives et conséquences sur le marché européen ? l'affichage environnemental en France : Où en est-on?

Point sur les normes en rapport avec l'ACV

Quels usages de l’ACV pour quels objectifs ? L’ ACV en regard d'une fonction d'ingénieur en entreprise

Témoignages d’entreprises membres de SCORE LCA

Conclusions

Pour en savoir plus