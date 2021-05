Rencontres Régionales de la Mobilité au Travail - Limoges [EN LIGNE]

Le jeudi 3 juin de 9h à 13h – Limoges [EN LIGNE]

Evénement gratuit - Inscription obligatoire

Qu'est ce que les RRMT ?

Les Rencontres Régionales de la Mobilité au Travail (RRMT) ont pour objectif d’accompagner les employeurs publics et privés dans la mise en place d’actions en faveur d’une mobilité alternative à la voiture individuelle. L’objectif final : agir pour une mobilité plus inclusive et soutenable, tant d’un point de vue écologique et économique.

Très concrètes, les RRMT se déroulent sur une demi-journée et sont constituées d’ateliers pratiques. Ces ateliers sont ainsi l’occasion de :

- Partager des retours d’expériences

- Echanger sur les meilleures pratiques de mobilité

Les ateliers proposés seront les suivants :

1/ Le télétravail : une solution de mobilité durable

Animé par Julien Lavaud (Climat Local)

2/ Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), Plan De Mobilité Employeur (PDM) et Forfait Mobilité Durable (FMD)

Animé par Johanna Larand (Ekodev) et Géraud Acquier (Iter)

3/ Déplacements professionnels

Animé par Peggy Nouvel (AxeSIG)

4/ Mobilité active et changement des comportements de mobilité au travail

Animé par Guillaume Herrmann (Géomob)

En complément de la RRMT, assistez au webinaire « Loi d’orientation des mobilités (LOM), quelles nouvelles obligations et opportunités pour les entreprises ? » le 28 mai (9h-9h45)

Ce webinaire gratuit, co-organisé par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, Limoges Métropole et la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne présentera une information sur les négociations annuelles obligatoires et l’utilité du plan de mobilité employeur pour les mener à bien. Il vous permettra de partager vos questions et de profiter d’échanges

d’expériences. Cliquez ici pour accéder au programme et vous inscrire

Rejoignez nous !