3 Questions à... Khadim Cissé sur la Pépinière urbaine de Dakar

Partenaire du Gret dans le cadre du projet de Pépinière urbaine de Dakar, Khadim Cissé est directeur des études et de la stratégie du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud). Il nous détaille aujourd’hui les liens et les synergies développés entre ce projet d’appropriation et de co-construction de l’espace urbain par les habitant.e.s, et la redéfinition en cours de la mobilité de l’agglomération dakaroise.

Quels sont les enjeux actuels de la mobilité urbaine à Dakar ?

Les enjeux de la mobilité urbaine à Dakar sont d’ordre économique d’une part, car c’est un maillon essentiel de compétitivité et de productivité des acteurs et actrices économiques dakarois.e.s, et plus largement sénégalais.e.s. Sociétal ensuite, car une mobilité saine et efficace participe à l’amélioration de la qualité de vie des habitant.e.s et à l’augmentation de leur pouvoir d’achat. Et enfin environnemental, notamment sur les enjeux d’émissions de polluants, de gaz à effet de serre et de nuisances sonores.

Depuis déjà plusieurs décennies, l’ambition de Dakar de s’imposer comme une grande métropole africaine et mondiale, harmonieuse et durable, implique des efforts considérables en termes d’amélioration de la mobilité. Pour répondre efficacement à ces enjeux et défis, l’État agit et met en œuvre différents projets structurants tels que l’amélioration des transports urbains de masse, portée par les projets de BRT (Bus Rapid Transit) et de TER (Train express régional). La restructuration et l’amélioration du réseau de transport public, la meilleure gestion de la circulation et du stationnement, la planification sur le long terme avec le futur plan de mobilité urbaine soutenable à l’horizon 2035 sont autant de projets allant dans le sens d’un maillage durable et efficient de cette agglomération en pleine transition.

Comment le projet de Pépinière urbaine de Dakar vient-il accompagner les grands projets de mobilité urbaine en cours ?

Le projet de Pépinière urbaine apporte une complémentarité à ces projets structurants et permet d’améliorer le niveau de service et l’attractivité des transports publics urbains de Dakar. De par sa démarche participative, il constitue notamment un lien important et nécessaire avec les populations riveraines et bénéficiaires, qui se sentent mieux impliquées et peuvent ainsi plus facilement s’approprier les nouveaux équipements issus de ces projets.

Comment ce projet de Pépinière urbaine peut-il impacter, influencer à plus long terme le travail de fabrique de la ville par les acteurs publics ?

Le projet de Pépinière urbaine peut impacter positivement le travail de production des acteurs publics par le processus de co-construction qui permet de mettre en synergie les idées fécondes. Au-delà de cet apport déterminant des populations à la construction urbaine, la Pépinière urbaine constitue aussi un moyen de les responsabiliser davantage et de pérenniser certaines infrastructures publiques dans la gestion desquelles elles s’impliqueront désormais.

En savoir plus sur la Pépinière urbaine de Dakar

Plus d’information sur le site internet des Pépinières urbaines