Célébration de la Journée Culturelle Africaine - édition 2022

*Plats dégustés: -Maroc : Couscous marocain, Rfissa et la Harira -Cameroun et Tchad : Ndolé, Baton de manioc, Poisson Braisé -Sénégal : Domada, Tiep bou dièn -Gabon : Poulet au Nyembwé -Burkina faso : Yonko -Mali: Couscous à la sauce d'arachide -Congo : Poulet Mayo

