Les 1ers candidats des Trophées Bâtiments Circulaires 2022 sont connus !

Après une première édition ayant fait émerger 22 projets immobiliers exemplaires en matière de réemploi, A4MT et Construction 21 renouvellent les Trophées Bâtiments Circulaires pour une 2ème saison. Les maîtres d’œuvre et d’ouvrage sont invités à candidater jusqu’au 13 mai pour mettre en avant leurs projets intégrants des matériaux du réemploi.

Pourquoi ce concours ?

C’est dans le cadre du Booster du Réemploi, plus grande initiative collective en faveur du réemploi des matériaux, qu’A4MT a créé les Trophées Bâtiments Circulaires, un concours “révélateur de talents” : l’initiative est ouverte à tous les projets déjà livrés, de toutes tailles (en construction neuve ou en rénovation), bâtiments publics ou privés, résidentiels, tertiaires, commerciaux, industriels, projets urbains, infrastructures... Il s’agit de mettre en valeur la conception circulaire et l’utilisation de matériaux de réemploi. Les candidats peuvent être maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre ou AMO.

L’enjeu est de taille : le recours à des matériaux de réemploi, provenant de bâtiments déconstruits, a un impact très net sur l’empreinte carbone d’un bâtiment et sur la préservation des ressources. Or, si la pratique du réemploi est souvent perçue comme complexe, c’est d’abord en grande partie à cause du manque d’informations et de partage d’expérience entre les acteurs de la chaîne de l’immobilier.

A partir de la clôture des candidatures, le 13 mai, un jury pluridisciplinaire, réunissant maîtres d’ouvrages publics, experts du réemploi, cabinets de conseil, bureaux d’ingénierie, courtiers en assurance et étudiants valorisera les plus exemplaires en matière de réemploi, de circularité et de reproductibilité.



Ce concours est soutenu par des partenaires français et européens : CIRIDD, EconomieCirculaire.org, PôleFibres-Energivie, Pôle Energie Bourgogne Franche Comté, Ville et Aménagement Durable, Actu Environnement, Planète Bâtiment, Batijournal, Circubuild.be, Cap Construction et Neobuild.

Informations pratiques pour participer :

1 - Se créer un compte sur le site de Construction 21

2 - Inscrire un bâtiment et renseigner une étude de cas s’y rapportant



Contacter si besoin Zelie Perrin chez A4MT : zelie.perrin@a4mt.com