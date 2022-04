Invitation aux 3es Rencontres de l'Économie circulaire : Achats durables - la relation acheteurs fournisseurs

Participez aux 3es Rencontres de l’Économie circulaire qui auront pour thème "Achats durables - la relation acheteurs fournisseurs"



Lundi 23 mai 2022, de 9h30 à 14h

Hôtel de Région, Lyon

La commande publique qui représente en France 10% de PIB, constitue un levier essentiel pour orienter l’économie vers un modèle plus circulaire, moins consommateur de ressources, favorable à l’économie de proximité et à l’emploi.

Depuis le début des années 2000, l’intégration du développement durable dans les achats publics est devenue un sujet majeur pour les acteurs de l’achat public : la réforme de la commande publique en a fait un enjeu économique, juridique et sociétal incontournable pour tout acheteur ou entreprise intervenant sur un marché public. Avec les lois « Climat et résilience » et « AGEC », les acheteurs publics disposent désormais de nouveaux outils pour prendre en compte l’environnement lors de la passation et l’exécution des marchés.



Il appartient désormais aux acteurs publics comme privés de s’approprier et de mettre en œuvre les opportunités offertes par le droit de la commande publique.

La Région, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et le CIRIDD ont le plaisir de vous inviter à échanger avec des collectivités, des acheteurs et des entreprises engagés dans la commande publique durable :



Comment transformer le rapport entre l’offre et la demande ? Connaître les entreprises de son territoire, coopérer, coconstruire avec elles des solutions écologiques adaptées à ses besoins et concrètement intégrer des clauses environnementales dans ses marchés ?



>> INSCRIPTION

Publics cibles

Les acteurs de la commande publique durable et de l’économie circulaire (responsables de marchés, acheteurs, élus locaux et régionaux, techniciens, chargés de développement économique, entreprises, associations, etc.)

Au programme

Un point d'actualité réglementaire ;

Des témoignages concrets de collectivités et d’entreprises ;

Les accompagnements existants à destination des collectivités et des entreprises pour faciliter le passage à l’action (RREDD et COEFP) ;

Un salon de solutions pour la commande publique durable en Auvergne-Rhône-Alpes proposé par une sélection d’entreprises ;

Un cocktail autour duquel échanger en toute convivialité !

Vos contacts

Catherine Premat - catherine.premat(at)auvergnerhonealpes-ee.fr

Christèle Fierobe - christele.fierobe(at)ciridd.org

Événement organisé en lien avec le projet et le réseau Eclaira :