Webconf APCC - Les impacts environnementaux des aménagements cyclables

Dans de nombreux domaines, les impacts négatifs sont faibles et peuvent être facilement évités. Le webinaire permettra également de présenter l’empreinte carbone du cycle de vie (hors utilisation et report modal) d’un aménagement cyclable en fonction de différents paramètres : origine du sol initial (artificialisation), matériaux utilisé (construction et entretien).

Ce webinaire permettra d’explorer l’ensemble des impacts négatifs possibles d’un aménagement cyclable : artificialisation et imperméabilisation des sols, biodiversité, empreinte carbone de la construction et de l’entretien….

Ressources complémentaires