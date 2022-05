Quels outils pour aboutir à une plus grande cohérence via la planification ?

Les politiques publiques de gestion des mobilités sont souvent concentrées sur la mise en place d’alternatives à la voiture solo : services de mobilités, encouragement, etc. et plus rarement axées autour des contraintes sur les modes motorisés mais ces politiques sont trop souvent déconnectées des stratégies urbaines.

Webconf APCC - Articuler urbanisme et mobilité: leviers et outils pour assurer la synergie

Ressources complémentaires