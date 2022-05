Concours "Villes propres" 2022 au Cameroun : les TDR du MINHDU sont disponibles pour les 360 communes en course

Afin que nul n’en ignore, la ministre de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU), Célestine Ketcha Courtès, a rendu publics les termes de référence (TDR) de la 4è édition du concours ‘’Villes propres’’ 2022 au Cameroun.

En effet, pour transparence, objectivité et mérite ces TDR définissent les grandes lignes et articulations de l’organisation du concours lancé solennellement par la MINHDU à Bertoua (est-Cameroun), le 11 avril 2022.

D’après le document mis à la disposition des 360 communes du Cameroun et de la société civile, l’objectif global du concours «Villes Propres» est de sélectionner la Commune/ville la plus propre du pays.

Et de manière spécifique, il s’agit de : organiser au niveau de chaque département un concours visant à sélectionner la commune la plus propre ; sélectionner la commune la plus propre de la région ; sensibiliser et mobiliser les acteurs pour les opérations d’entretien des espaces urbains et du cadre de vie ; promouvoir et pérenniser les initiatives locales en matière d’hygiène et de salubrité ; et renforcer la participation collective des acteurs (élus locaux, autorités traditionnelles, la société civile, population etc..) dans l’entretien et la préservation des espaces urbains.

D’après les mêmes TDR, cette campagne nationale d’hygiène et de salubrité est ouverte à toutes les communes/villes des 10 régions du Cameroun.

Pour ce faire, selon les critères d’évaluation bien établis (le nettoyage des rues, l’aménagement et l’embellissement des espaces publics, la lutte contre les encombrements temporaires ou permanents des voies, le marquage de la signalisation horizontale, l’enlèvement des ordures ménagères et éradication des dépotoirs sauvages, l’entretien de la voirie et réseaux divers, le ravalement des façades, etc.), la sélection de la commune la plus propre se fera en trois étapes : premièrement, la sélection de la commune la plus propre au niveau de chaque département (le pays en compte 58) ; deuxièmement, la sélection de la commune la plus propre au niveau de chaque région ; et troisièmement la sélection de la commune la plus propre du pays.

D’après Célestine Ketcha Courtès, les résultats attendus de cette initiative fondée les Objectifs de développement durable (ODD) sont : l’implication massive des acteurs dans les opérations d’entretien de leur cadre de vie ; l’encouragement et la pérennisation des bonnes initiatives et pratiques locales en matière d’hygiène et de salubrité ; la récompense de la commune la plus propre de chaque région ; la récompense de la commune la plus propre du pays ; et l’aspect durable de l’ensemble des collectivités territoriales décentralisées du Cameroun.

La remise des distinctions se fera, de manière solennelle, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Habitat, le 03 octobre 2022 dans la ville de Bertoua.