Appel aux volontaires missions/stages/chantiers solidaire 2022

L’association Jeunes Volontaires pour la Solidarité Internationale (JVSI) vous propose des missions de bénévolat autour de projets ciblés en Afrique de l’ouest durant toute l’année (Printemps, Eté, Automne et Hiver).

« JVSI » est une association Franco-Togolaise, apolitique qui vante l'amitié et la solidarité, elle est reconnue et enregistrée au ministère de l’administration territoriale du Togo, Sénégal, Bénin, Ghana, Burkina faso. L'association Jeunes Volontaires pour la Solidarité Internationale œuvre pour le développement de la culture, l'éducation, la santé, l'environnement et le tourisme qu'elle trouve indispensable pour un développement humain durable. JVSI est enregistrée au Ministère de l’Administration Territoriale et des collectivités locales du TOGO sous le récépissé N° 0861/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA du 19/06/2013 et en France sous le récépissé N° W723009271 et N° SIRET : 823874565 00018 : www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20160045/1139 ou http://jvsi.org/indexx.php?page=docs

Aucune qualification particulière n’est exigée. Vous aussi, vous pouvez participer et bénéficier de déduction fiscale à hauteur de 66% sur les dépenses engagées pour votre voyage humanitaire en Afrique ou sur vos dons divers, legs à l'endroit de l'association JVSI ! www.jvsi.org/indexx.php?page=faireundon

Avec la réouverture des frontières nous avons recommencé par accueillir des volontaires internationaux sur nos stages/missions de volontariat et camps chantiers solidaire internationaux, pour partir avec nous au Togo par exemple voici les nouvelles dispositions officielles à prendre : https://voyage.gouv.tg/

L’association Jeunes Volontaires pour la Solidarité Internationale « JVSI » vous propose plusieurs types de missions de volontariat dans ses différents pays d’actions en Afrique de l’ouest. Que vous soyez lycéen (e), étudiant (e), diplômé (e), en formation, actif ou retraité, à la recherche d’une parenthèse utile, séjour de rupture ou en congés solidaires ; une de ces missions saura sans doute correspondre à ce que vous recherchez :

- Humanitaire

- Enseignement

- Animation socio éducative & culturelle

- Mission SOS orphelins

- Tourisme solidaire

- Soins animaliers

- Encadrement sportif etc….

Si vous souhaitez partir en groupe, élèves d’une école, groupe d’amis ou d’étudiants d’une université ou école, voyage de classe, ou groupe de salariés un groupe de scouts (Ainés, Pionniers, Louveteaux, guides etc...) par exemple, « JVSI » peut vous proposer des missions de volontariat, d’éco volontariat, camps chantiers solidaires autour de projet d’intérêt collectif rendre dans une dynamique de développement local et bien d’autres.

Pour une mission de volontariat en groupe, vous bénéficiez de la même personnalisation que pour une mission individuelle. Une mission sur mesure répondant à vos attentes-objectifs et aux besoins des populations bénéficiaires du projet. Ainsi vous avez le libre choix de :

Date de départ et de retour (pendant ou hors période de vacances, congés etc.)

La durée du séjour avec un minimum de (2) semaines

Missions de volontariat/camps chantiers solidaire

La destination

Il est aussi possible de découvrir la culture du pays d’accueil en faisant un stage ou une mission de volontariat.

Pour devenir volontaire et nous rejoindre vous n’avez pas besoin de compétences particulières. En vous engageant sur une mission de volontariat avec « JVSI », vous pouvez apporter votre aide.

Venez nombreux vivre ou vivre en profondeur les réalités des camps chantiers solidaires internationaux, mission de volontariat et stage d’étude. Pour participer ou avoir de plus amples renseignements sur nos stages, missions de volontariat ou camp chantiers solidaires, tourisme solidaire en AFRIQUE.

Les missions, chantier solidaire, stage de JVSI sont accessibles à toute personne de 16 ans et plus et sont entièrement individualisées.

Vous déterminez la date du début de votre mission et la durée de celle-ci. La durée minimum est généralement de 2 semaines. Vous choisissez également la mission et la destination qui vous intéresse le plus - à quelques exceptions près aucune qualification particulière n'est nécessaire.

Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent, Il n’y à pas de date butoir pour s’inscrire mais le plus tôt est le mieux…pour disposer de plus de temps pour les formalités administratives, sanitaires nécessaires et préparer avec plus de sérénité le voyage et le séjour parmi nous : http://www.jvsi.org/indexx.php?page=inscription

Quelques photos de nos activités : http://www.jvsi.org/indexx.php?page=galerie

« Ensemble conjuguons nos forces, expériences, connaissance et énergie pour que vive le volontariat et la solidarité Internationale pour un développement durable »