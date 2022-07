Le bien-être des populations démunies et la salubrité du Ndé au coeur des activités citoyennes de la Fondation Table Ouverte à Bangangté (ouest-Cameroun)

La Fondation Table Ouverte de Maveun Wamen-Cdt Ketcha le Valeureux & Courtès qui aide les personnes vulnérables (jeunes, femmes, handicapés, orphelins) du département du Ndé (ouest-Cameroun) à se prendre en charge et à jouer un rôle prépondérant dans le développement durable de la leur localité, lance de nombreuses activités à l’endroit de 1000 vacanciers, le 15 juillet 2022 à Bangangté.

Une solennité présidée par le ministre de la Jeunesse et de l’Éducation civique (MINJEC), partenaire institutionnel chargé du suivi des œuvres de vacances. En présence de la présidente fondatrice, Célestine Ketcha Courtès, par ailleurs ministre de l’Habitat et du Développement urbain du Cameroun.

En effet, pour permettre à ces jeunes de rendre utiles leurs vacances et leur éviter des comportements déviants (banditisme, vol, prostitution, oisiveté, alcool, tabac et stupéfiants…), la fondation va les utiliser dans l’accomplissement des activités d’intérêt communautaire, en l’occurrence l’assainissement et l’investissement humain à travers le département (services publics, chefferies, artères des villes et villages). Dans le cadre de l’opération baptisée «Ndé propre».

Comme par le passé, ces jeunes vont, au terme de cet investissement humain, recevoir des enveloppes (25 000 Fcfa) et kits scolaires (cartables, cahiers, stylos, crayons ordinaires, traceuses, calculettes, livres...) leur permettant d’aider leurs parents à préparer la rentrée scolaire 2022-2023.

En plus de ces activités d’intérêt communautaire, ces jeunes vont se livrer aux activités sportives à travers le championnat dénommé Festi foot Paul Biya (du nom du président de la République du Cameroun), les tournois de hand-ball et de volley-ball.

D’après le secrétaire exécutif de ladite structure, Jérémie Ebongué, les primes sportives allouées sont de 500 000 Fcfa et 300 000 Fcfa, respectivement pour les vainqueurs et les équipes finalistes. Et les meilleurs joueurs et meilleurs buteurs sont également primés.

Toutes ces activités seront solennellement closent le 20 août 2022 par une cérémonie présidée par le MINJEC. En présence de présidente, la Reine-mère Célestine Ketcha Courtès, des chefs traditionnels, des autorités de la place et des partenaires au développement.

Au demeurant, cette fondation philanthropique basée à Bangangté et qui existe depuis une vingtaine d’années aux travers des actes de cœur posés par les parents de la présidente fondatrice s’illustre par, entre autres, le soutien à la scolarité des orphelins des cycles primaire et secondaire, des jeunes filles issues des familles défavorisées et des refugiés de la crise anglophone, aux études supérieures des orphelins, l’accompagnement à l’autonomisation des personnes vulnérables, l’appui à l’autonomisation des femmes en milieu rural et l’organisation de la caravane de l’arbre de Noël (pour redonner le sourire aux enfants orphelins chaque fin d’année).