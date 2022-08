Ecole de commerce et climat : pourquoi se former ?

Que savoir des formations post-bac liées au climat ?

Face à l’accroissement du changement climatique et aux contraintes énergétiques, la protection du climat doit être immédiate. Il devient nécessaire de former les étudiants, futurs cadres aux enjeux du changement climatique et de leur donner les compétences nécessaire pour améliorer la situation.

Si vous souhaitez disposer de nouvelles compétences dans ce domaine, sachez qu'il existe des formations dédiées à la prise en compte des enjeux climatiques dans le monde de l'entreprise. On vous en parle ici.

Les différentes formations disponibles :

Plusieurs formations post-bac sont disponibles pour vous fournir les connaissances nécessaires. Après un Baccalauréat scientifique général, technologique ou professionnel, vous avez la possibilité d’effectuer une Licence/Bachelor (Bac 3) transition climatique appliquée au monde de l'entreprise. il est également possible de candidater pour des master après avoir réalisé une licence générale pour vous spécialiser.

Et si vos désirs sont orientés vers une spécialisation, sachez qu’il existe des spécialités climat telles que : fondamentaux du marketing de marque positive, enjeux climat-énergie, communication bas carbone, commerce bas carbone développement circulaire des approvisionnements, stratégie de marques positives, territoire de marques, sourcing et recyclage, méthodologie de bilan carbone, risques climatiques et principaux flux migratoires, scénarios énergétiques, impact climatique du digital, droit de l'environnement et application bas carbone, enjeux du numérique, sobriété énergétique, marchés de la micromobilité, principales réglementations extra financières et bien d'autres.

Ces spécialisations permettent d'associer des convicitions d'action climatique avec activité professionnelle. Si vous êtes intéressé par l'une de ces spécialités, la description des métiers, des objectifs, des prérequis et des modules d'enseignements nécessaires, il vous est possinle de visiter le site de l'école de commerce dédiée aux enjeux du changement climatique.

Vous pouvez visiter klimaschool.com par exemple pour avoir plus d’informations sur les formations disponibles dans le domaine des enjeux bas carbone afin de combattre le changement climatique.

Quels sont les débouchés possibles après ces formations ?

La formation aux enjeux du changement climatique appliquée aux entreprises permet d'avoir un impact concret dans le monde économique. Cette formation offre de nombreuses opportunités, de surcroît, avec les problèmes croissants liés à la décarbonation, au monde de l'énergie, et du climat d'aujourd'hui. Vous pouvez donc choisir de poursuivre vos études supérieures en prenant en compte le climat, en suivant le cycle Master Business et transition climat, ou en effectuant un doctorat. Par ailleurs, une fois formé à ces enjeux, vous pouvez candidater à l'international, car ces enjeux sont globaux.

Les masters dans ce domaine vous conduiront à des postes juriste responsable de la transition bas carbone, gestion bas carbone du numérique, responsable marketing et communication bas carbone, auditeur extra financier, eco-concepteur, responsable sobriété énergétique, consultant climat RSE, chargé de développement des énergies bas carbone, chargé de financement de la transition énergie climat, responsable des achats durable et bien d'autres selon votre motivation, seront dans vos capacités et compétences.

En synthèse, les formations dédiées à la prise en compte du changement climatique donnent d'immenses possibilités d'évolution professionnelles puisque le secteur de la transition écologique est en très forte croissance. Si vous souhaitez donner du sens à vos études et à votre carrière professionnelle dès l'obtention de votre baccalauréat, alors prennez part à la transition bas carbone pour le climat.

crédit image PEXEL