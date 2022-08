Tourisme durable : une étudiante de l'université de Yaoundé 1 soutient un mémoire de projet tutoré parc Aqua NEMAa

Après 09 mois de formation continue au département de Tourisme et d’Hôtellerie de l’Université de Yaoundé 1, l’étudiante de niveau 3 (Licence professionnelle Développement et Aménagement touristiques des territoires) Alima Amougou Amandine Aurelie a rédigé et soutenu solennellement, le 25 juillet 2022 à Yaoundé, un mémoire de projet tutoré ayant pour thème : «Aménagement d’un parc aquatique dans la localité d’Afanoyoa» (dans le centre-Cameroun).

La problématique posée à travers ce thème est l’insuffisance d’établissements de loisirs dans la localité d’Afanoyoa.

En effet, le parc Aqua NEMAa dont il est question est une SARL qui offre des activités de loisirs concentrés sur l’eau et dont le produit phare est la natation.

Après des recherches et études menées à travers des enquêtes, questionnaires, et entretiens, une étude de faisabilité dudit projet a été réalisée par le biais d’un expert.

Et pour une exploitation peu coûteuse de l’aquarium, il a été, selon l’étudiante, recommandé par un expert agro-forestier et chercheur de l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD), la technique de l’aquaponie (qui associe l’élevage des poissons et des plantes, dont les légumes dans ce cas de figure).

Pour un suivi et évaluation efficiente de son projet sur le plan environnemental, l’étudiante a fait une étude d’impact environnemental et social. Cette dernière a permis de savoir que le projet n’aura pas un grand impact sur l’environnement qui l’entoure et pourra être conduit de manière durable si les matériaux utilisés sont pour l’essentiel écologiques, et les actions d’atténuation ou de compensation des impacts rigoureusement respectées.

D’après l’étudiante, la finalité à moyen terme de son projet est de développer l’esprit de tourisme durable au sein de la population; organiser des activités inclusives (danse, peinture, élevage, agriculture, cuisine, défilé de mode, pêche…) et bénéfiques pour les jeunes pendant les congés; créer de l’emploi et faire du bénéfice. Et à long terme, promouvoir la destination Afanoyoa, développer l’activité touristique, promouvoir des jeunes talents et des éco gestes au sein de la population locale.