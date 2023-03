Lancement des Trophées de l'adaptation au changement climatique en Méditerranée

Cette édition est l’occasion de rappeler l’urgence du passage à l’action face au changement climatique et l’importance du partage d’expérience pour inspirer et mobiliser les décideurs méditerranéens !

La finalité : inciter d’autres territoires à s’adapter au changement climatique en s’inspirant de ces projets. Les éditions précédentes des Trophées ont permis d’identifier et de mettre en lumière plus de 100 projets issus de 18 pays du pourtour méditerranéen.

Cette nouvelle édition permettra de mobiliser tous les acteurs de l’adaptation au changement climatique des pays du bassin méditerranéen et de mettre en valeur leurs projets. Elle récompensera les pratiques exemplaires et reproductibles, portant sur les bâtiments, infrastructures et aménagements conçus ou rénovés de manière résiliente.

Ressources complémentaires