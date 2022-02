Les ISFORTISTES Célèbrent la Journée Mondiale de la Culture Africaine et Afro-descendante

La Journée Mondiale de la Culture Africaine et Afro-descendante a été célébrée le lundi 24 janvier 2022 à l’ISFORT de Casablanca.

Le programme de cette journée a comporté des présentations et des expositions sur la culture, l'histoire, les coutumes, les valeurs et les traditions africaines.

Cet événement a été animé par les étudiants ISFORTISTES, représentant 11 nationalités différentes : Sénégal, Côte d’Ivoire, Gabon, Cameroun, Burkina Faso, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa (RDC), Mali, Tchad, Togo et le Maroc.Cette célébration rend hommage à l’Afrique, berceau de l’humanité.



*Depuis 2019, l’UNESCO a proclamé le 24 janvier de chaque année Journée Mondiale de la culture Africaine et Afro-descendante.



https://www.facebook.com/Isfort.Maroc/photos/pcb.4951308801650857/4951308718317532/



www.isfort-maroc.com