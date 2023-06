2 CONFERENCE JEUNES ET CLIMAT : QUELLE ECOLOGIE POUR LES PREMIERS CONCERNES ?

#2 Conférence Jeunes et Climat : quelle écologie pour les premiers concernés ? La voix des jeunes de quartiers populaires

Rendez-vous le 8 juin de 19h à 20h30 au SAS Saint Denis et en direct en ligne

Le 13 mars 2023, la Fondation Terre Solidaire inaugurait son 3ème cycle de conférences intitulé « Jeunes et climat ». La Fondation Terre Solidaire a choisi d’orienter son 3ème cycle autour de la génération climat. A travers plusieurs conférences, la fondation donne la parole aux jeunes ainsi qu’aux différents mouvements afin de mieux comprendre leur engagement pour le climat.

En donnant la parole à des jeunes de quartiers populaires, la 2ème conférence tentera de répondre à la question : quelle écologie pour les premiers concernés ?

Une étude entamée en 2018 par, le collectif de sociologues “Quantité%u0301 critique” dresse le portrait du manifestant pour le climat : une jeune femme issue de milieux sociaux privilégiés se déclarant de gauche ou d’extrême gauche. Or, bien loin de cette description, les jeunes des quartiers populaires, qui sont les plus vulnérables au changement climatique, sont aussi les moins représentés dans l’espace de mobilisation publique. A l’heure où le GIEC rappelle à quel point justice sociale et justice climatique sont étroitement liées, il nous paraît fondamental de donner la parole aux jeunes issus de quartiers populaires sur leur vision, leurs engagements et leur perspective sur la crise climatique.

Cette deuxième conférence aura lieu le 8 juin prochain de 19h à 20h30 au SAS un espace piloté par l’association Ghett’Up en plein centre de Saint-Denis.

Les premiers concernés

Cette expression fait référence au décalage qui existe entre les jeunes les plus exposés au changement climatique et ceux qui composent par exemple la majorité des grévistes pour le climat, le mouvement lancé par Greta Thunberg. En effet, selon une étude du collectif « Quantité critique », en France le portrait-robot de la militante écologique est une femme issue d’un milieu sociale privilégiée qui se déclare à gauche.

Or les rapports du GIEC sont unanimes : les jeunes issus de milieux populaires sont à la fois ceux qui contribuent le moins au changement climatique et aussi les plus tributaires de celui-ci. Celui-ci est en effet synonyme de dégradation de nos conditions de vie et d’aggravation des inégalités. À toute échelle confondue, ce sont bien les populations les plus vulnérables qui se trouvent être les premières victimes du réchauffement climatique.

Très concrètement, nous ne sommes pas tous égaux devant les effets du réchauffement climatique. Nous le voyons dès aujourd’hui avec les premières conséquences palpables des bouleversements climatiques : nous n’avons pas tous la capacité financière de faire face à l’augmentation des coûts liés à l’énergie, aux assurances (contre les risques climatiques par exemple) ou encore l’habitat.

Fermement convaincu qu’il est impossible de séparer la lutte pour l’environnement de celle qui promeut une société plus juste, nous soutenons depuis deux ans makesense qui en 2022 a publié en partenariat avec Ghett’up une étude intitulée « Pour une transition juste, par et pour tous·tes les jeunes ». Cette étude vise à comprendre “l’état de l’art” en matière de programmes d’engagement des jeunes pour l’écologie dans les quartiers populaires, approfondir les freins, les besoins et attentes spécifiques des jeunes de quartiers populaires pour s’engager et enfin produire des recommandations.

Ce cycle de conférences qui s’articule autour de la question de la jeunesse et du climat est l’opportunité de permettre une prise de parole sur le sujet, par des jeunes engagés, afin de partager leurs expériences, leurs conclusions mais aussi leurs questions sur ce sujet essentiel.

Les intervenants de cette conférence

Pour cette 2ème conférence, la Fondation Terre Solidaire réunira Inès Seddiki, Achraf Menar et Sanaa Saitouli.

Inès Seddiki a fondé Ghett’up en 2016, une association qui travaille en faveur de la justice sociale pour les habitants des quartiers populaires à travers des programmes éducatifs et de leadership qui touchent près de 1000 jeunes par an et des dizaines de milliers via le pôle média qui a notamment produit la web-série “Nos Daron.ne.s ». Fondé en 2020, le pôle plaidoyer de Ghett’up travaille depuis deux ans à valoriser l’engagement des jeunes de quartiers populaires en commençant par le défi de la justice climatique. En 2022, l’association inaugure le SAS, un hub de 400m2 à Saint-Denis dédié à la justice sociale.

Achraf Manar est co-fondateur et Président de Destins Liés, une organisation dont le but est de rassembler et offrir une communauté d’entraide et d’organisation aux premiers concernés par les inégalités pour développer leur participation au débat public sur leurs urgences. L’organisation se mobilise actuellement sur les enjeux de précarité économique, alimentaire, liée aux logements des étudiants notamment. Avant de rejoindre la Fondation Européenne pour le Climat en août 2022 dans le programme France, Achraf était également collaborateur au Sénat français, où il a contribué à la production d’un rapport sur la protection des individus : « Construire la sécurité sociale écologique du 21ème siècle ».

Sanaa Saitouli, mère de trois enfants et ayant grandi dans le quartier Croix-Petit à Cergy, est devenue une figure locale de terrain engagée en co-fondant une association pour la réussite éducative de la jeunesse, Agir Pour Réussir, puis le mouvement citoyen « l’Espace de Concertation Citoyen.ne ». Après avoir été adjointe au Maire de Cergy à la Jeunesse et la Petite Enfance puis candidate aux élections législatives de 2022, elle co-fonde Banlieues Climat, une organisation qui a pour objectif de former, sensibiliser, et développer le pouvoir d’agir des premiers concernés, les habitants de quartiers populaires sur les enjeux de justice climatique et d’écologie.

La table ronde sera animée par Irène Colonna d’Istria, chargée de développement des programmes et partenariats chez makesense et à l’initiative de l’étude « Pour une transition juste par et pour tous-tes les jeunes. »

