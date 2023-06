Développement urbain : les "Best practices'' de l'ODD17 au Cameroun émerveillent les participants de l'Assemblée d'ONU-Habitat à Nairobi (Kenya)

Ayant fait de l’Objectif de développement durable (ODD) n°17 - axé sur la coopération et les partenariats inclusifs mondiaux solides - son cheval de batail pour asseoir des villes durables sur l’étendue du territoire national, le Cameroun s’est servi de la 2è session de l’Assemblée du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) à Nairobi (Kenya), du 5 au 9 juin 2023, pour mettre en relief les précieuses leçons de bonnes pratiques du programme ‘’Capitales régionales, Contrat de désendettement et de développement (C2D)’’ de l’Agence française de développement (AFD) et du Projet de développement des villes inclusives et résilientes (PDVIR) de la Banque mondiale (BM). Et bien d’autres.

«Nous avons partagé notre expérience des Documents de planification que nous mettons en œuvre dans les villes, des contrats de ville dans le but de mieux encadrer les investissements, mêmes des difficultés rencontrées dans la production massive des logements», déclare la ministre de l’Habitat et du Développement urbain (MINHDU), Célestine Ketcha Courtès, cheffe de délégation.

Avant de renchérir : «le partenariat étant un pilier import des ODD notamment l’ODD17, nous avons mis en exergue les leçons apprises du programme ‘’Capitales Régionales C2D’’ de la fructueuse coopération France-Cameroun, à travers l’AFD, qui concourt à moderniser les villes bénéficiaires (Bafoussam, Bertoua, Garoua et bientôt Ngaoundéré).

Il en est de même du projet PDVIR avec la BM qui œuvre à la construction des drains qui réduisent les inondations, à l’accélération de la modernisation, à l’amélioration de la mobilité urbaine, etc. Bien plus, l’urgence des villes intelligentes (smart cities) prévues dans les priorités de 2024 du gouvernement, en vue de gérer efficacement les embouteillages, gérer l’économie d’énergie, gérer plusieurs pans de la société et de l’urbanisme, a été évoquée.

Une démarche innovante qui va permettre d’améliorer non seulement les ressources mais également la mobilité urbaine, l’offre en logements et en d’autres services essentiels légitimement attendus par les populations.

Il est à relever que les Nations unies encouragent les partenariats construits sur des principes et des valeurs, une vision commune et des objectifs communs qui placent les peuples et la planète au centre, sont nécessaires au niveau mondial, régional, national et local.

Et pour ratisser large dans la quête des partenaires crédibles et capables d’accompagner la politique urbaine nationale du chef de l’État, Mme Courtès et sa délégation composée des responsables de la SIC, du CFC, de la MAETUR, de la MIPROMALO, du FEICOM et d’AASOAL ont, en marge de l’Assemblée d’ONU-Habitat, entrepris moult rencontres purement bilatérales.

Il y a eu des échanges fructueux avec le centre hôtelier africain à croissance rapide ICON, Korea Land and Housing Corporation (LH), le Fonds mondial pour le développement des villes (FMDV) et la Directrice Exécutive d’ONU-Habitat.

Au demeurant, ces assises ont permis aux dynamiques missionnaires du président de la République, Paul Biya, de faire entendre, et de la plus belle manière, la voix du Cameroun, résolument tourné vers le développement durable.