3 CONFERENCE JEUNES ET CLIMAT : UN NOUVEAU RAPPORT A L'ENTREPRISE ? LE 25 SEPTEMBRE

#3 Conférence Jeunes et Climat : un nouveau rapport à l’entreprise ?

Rendez-vous le lundi 25 septembre à 17h30 en ligne

Le 13 mars 2023, la Fondation Terre Solidaire inaugurait son 3ème cycle de conférences intitulé « Jeunes et climat ». La Fondation Terre Solidaire a choisi d’orienter son 3ème cycle autour de la génération climat. A travers plusieurs conférences, la fondation donne la parole aux jeunes ainsi qu’aux différents mouvements afin de mieux comprendre leur engagement pour le climat.

Deux premières conférences ont déjà eu lieu dans le cadre de ce cycle :

La prise de conscience des enjeux écologiques peut entrainer chez certains jeunes une bascule, une bifurcation, une rupture, autant de mots pour décrire ce phénomène porté médiatiquement aux yeux de public par les discours d’étudiants de grandes écoles à leurs remises de diplômes. Ces jeunes ont souvent fait des études leur garantissant de belles carrières mais ont fait le choix de ne pas entretenir le système pour une vie différente, davantage au service du vivant.

Mais s’agit-il vraiment d’une désertion massive des entreprises par les jeunes ? Ou davantage d’un intérêt massif pour la question environnementale au sein de l’entreprise ? N’existe-t-il d’autres formes de bifurcation plus subtiles ? Quid de la transition au sein des entreprises ?

Pour répondre à ces questions, la Fondation Terre Solidaire vous donne rendez-vous en ligne le lundi 25 septembre à 17h30 avec Pauline Jouy, co-fondatrice de l’association Les Collectifs et Cheffe de projet formation à la transition écologique à Véolia, et Gauthier Delozière, doctorant en théorie politique à Sciences Po et membre du collectif Quantité Critique, un collectif de recherche en sciences sociales spécialisé dans l’étude des mouvements sociaux et de la participation politique. La table ronde sera animée par Jean Vettraino, Vice-président de la Fondation Terre Solidaire et Directeur de la mobilisation citoyenne au sein du CCFD-Terre Solidaire.

Les intervenants

Pour cette 3ème conférence, la Fondation Terre Solidaire réunira Pauline Jouy, Gauthier Delozière et Jean Vettraino.

Pauline Jouy a porté les sujets de développement RH, d’intrapreunariat et de gestion des talents au sein de diverses entreprises sur des périmètres internationaux. A la suite d’un déclic écologique très fort, elle a co-fondé l’association LES COLLECTIFS, le réseau des collectifs de salariés engagés pour l’environnement au sein de leur entreprise. Elle travaille désormais sur les sujets de transformation écologique à la direction formation du groupe Veolia.

Gauthier Delozière est diplômé de Sciences Po Paris (campus franco-allemand de Nancy) et de la Freie Universität Berlin, où il a obtenu un double Bachelor en sciences sociales et en science politique. Il est également titulaire d’un Master de recherche en science politique (mention théorie politique) de Sciences Po Paris. Doctorant en théorie politique à Sciences Po et membre du collectif Quantité Critique, son projet de recherche examine les implications écologiques d’une « démocratisation du travail ».

Diplômé de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jean Vettraino a été enseignant d’histoire géographie dans le secondaire. Il a ensuite travaillé cinq ans au sein de la Direction internationale du Secours Catholique – Caritas France. Il a rejoint le CCFD-Terre Solidaire en 2019, à la tête de la Direction de la mobilisation citoyenne, en charge du réseau de bénévoles en France, des campagnes et des dynamiques d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.

Pour s’inscrire en ligne : #3 Conférence Jeunes et Climat - Fondation Terre Solidaire

https://fondation-terresolidaire.org