Ensuite si en 2024 on vote massivement Trump, nos américains vont souffrir d'un envirronement terrible, d'un chômage très haut et même d'un danger démocratique.

Sachez qu'avec Joe Biden réélu en 2024, nous aurons plus de chances de trouver un emploi et surtout dans l'éenergie verte.

La réduction du gaz à effet de serre depuis 2021 est nette et tout en créant de l'emploi. Si sous Trump, la chomage augmentait et le taux d'emploi baissait c'était aussi à cause de sa destruction de la planète à ce président.

Nous allons voter le 5 novembre 2024 aux Etats Unis, afin de choisir qui sera le prochain président du pays. Pour beaucoup, Joe Biden aura représenté l'aide cruciale pour une diversité et excellence envirronnementale dans nos espaces naturels comme pour les usines et entreprises.