Carbonethic entreprend l'analyse forestière du projet de carbone forestier Dene K%u02BCéh Kus%u0101n.

Première phase pilote de l'un des plus grands projets d'amélioration forestière en Amérique du Nord - 3,9 millions d'hectares.

« Nous sommes très heureux de voir des entreprises désireuses de s'associer à Carbonethic et à nos partenaires de gestion des terres dans notre mission de promotion de la durabilité et de soutien à l'air pur. » - Brent Tolmie, PDG de Carbonethic

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE, CANADA, 16 novembre 2023 / EINPresswire.com / -- Carbonethic Holdings Inc. a commencé la phase de référence du projet de carbone forestier Dene K%u02BCéh Kus%u0101n. Les activités comprennent un inventaire forestier exhaustif pour confirmer et améliorer les données existantes. Les équipes de terrain rassembleront des informations d'inventaire spécifiques telles que la hauteur des arbres, leur diamètre, leur âge, leur espèce et leur qualité. Les équipes captureront également des images, des données de localisation et des notes sur les différentes strates de végétation.

Ces informations fourniront les données nécessaires à l’analyse du carbone dans le cadre du BC Forest Offset Protocol (BC FCOP). Carbonethic a l'intention de vendre les crédits compensatoires du projet, la majorité des revenus étant reversés aux partenaires de Kaska selon les termes d'un accord stratégique.

Le projet

Dene K%u02BCéh Kus%u0101n est un territoire de 3,9 millions d'hectares situé sur les terres ancestrales et non cédées des Kaska Dena. Le projet pilote de Tsia couvre une portion de 47 000 hectares dans la zone d'exploitation nord-ouest de la zone d'approvisionnement en bois de Fort Nelson, dans le nord de la Colombie-Britannique. Ce projet pilote constitue la première phase d'un des plus grands projets d'amélioration forestière en Amérique du Nord.

À propos de Carbonethic Holdings Inc.

Avec plus de 100 ans d’expérience en foresterie et en écologie, l’équipe Carbonethic possède les compétences et les connaissances nécessaires pour contribuer à la lutte au changement climatique. Carbonethic utilise une combinaison de techniques traditionnelles d'inventaire et d'amélioration des forêts et de télédétection avancée afin d'apporter confiance, transparence et fiabilité au marché du carbone. Les projets de Carbonethic et leurs crédits compensatoires correspondants sont de la plus haute qualité, ciblant les relations avec les communautés autochtones qui valorisent la conservation active des terres.

À propos des nations Kaska Dena

La Nation Kaska est composée de cinq Premières Nations Kaska, trois en Colombie-Britannique (Conseil des Dénés de Daylu, Première Nation de Dease River et Première Nation de Kwadacha) et deux au Yukon (Conseil des Dénés de Ross River et Première Nation de Liard). Le territoire ancestral Kaska s'étend sur 24 millions d'hectares (93 000 miles carrés), soit à peu près la taille de l'ensemble de l'État de l'Oregon. Il s'étend sur trois provinces et territoires (Colombie-Britannique, Yukon et Territoires du Nord-Ouest) et constitue 25 % du territoire du Yukon et 10 % de la superficie totale de la Colombie-Britannique. Les majestueuses régions forestières boréales du nord de l’intérieur de la Colombie-Britannique et du Yukon abritent certaines des zones sauvages les plus vastes et les plus impressionnantes du continent, avec une grande diversité d’écosystèmes terrestres et aquatiques.

Martin Prescott, Carbonethic Holdings Inc.

info@carbonethic.io