Festival francophone itinérant du reportage court et du documentaire France Monde-France Océans

Du 4 au 16 février en france dans différents lieux de la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement dans l'Allier, nous organisons avec plusieurs partenaires, le festival francophone du reportage court et du documentaire France Monde-France Océans (cf pièces jointes sur le festival et les participants au 01-01-2020) dont la thématique est "Climat et environnement". Nous avons lancé un concours sur cette thématique du reportage court francophone sur la thèmatique "climat et environnement (ci-dessous les lauréats). Les prix seront décernés le 15 février lors du festival.

A cette occasion, nous mettons en valeur différents partenaires, jeunesse, médias, environnement.

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informationsTrès cordialement

Jean Claude Mairal Pdt de "PLANETE JEUNES REPORTERS (SUR LES PAS D'ALBERT LONDRES)"

Jacques Heitz Pdt du club audio-visuel de vichy



Les prix du reportage court francophone- thématique "climat et environnement"

-Grand prix"Bauxite: les ravages d'un business" Sow Sally Bilaly (République de Guinée)

Coup de coeur du jury: "Solutions vertes" Addéhema Fagbohoum

-Prix des jeunes, décernés par 960 jeunes"Alerte le béton tue" Martin Delacoux (France)

-Prix du CAVILAM Francophonies Plurielles

"Amar Adjili: Le Don quichotte de l'écologie" Rheda Menassel (Algérie)

-Prix de l’OFQJ France (Office Franco-Québécois pour la Jeunesse) "Inondations: la nature avait pourtant tout prévu", Mayline Meynard (France)

-Prix des Alliances françaises et des lycées (décerné pour des jeunes de 15 à 18 ans) "Bogota veut être verte" Sara Gonzalez Narvaez (Colombie)

https://www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr/