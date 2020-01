De l'agriculture urbaine durable à l'agriculture écologique durable: apport de gypse en agriculture du milieu urbain

Une agriculture écologique durable en milieu urbain devient ainsi possible grâce à l'apport des gypse. La quantité de poudre de gypse nécessaire pour une amélioration juste des proprietés physiques des sols dégradés a été déterminé et conservés dans documents des chercheurs agronomes de Ouagadougou.

Les agriculteurs du milieu urbain de 0uagadoucou optent pour une agriculture écologique durable après la valadation expérimentale du rendement potentiel important dû à l'apport de gypse en agriculture urbaine. En effet, l usage de gypse longtemps confirmé par plusieurs chercheurs pedologues(Marteau,amehein et al ) sur sa qualité épuratrice des sols sodiques, devient aujourd hui une alternative in countournable en cette imposante période de transition écologique.

